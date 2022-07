‘Eleição na Mesa’ recebe Fernando Abrucio e analisa principais temas da corrida presidencial de 2022

O primeiro episódio do Eleição na Mesa, novo podcast do Grupo Estado, foi ao ar nesta segunda-feira, 25, e contou com a participação dos colunistas Eliane Cantanhêde e Felipe Moura Brasil, além do cientista político Fernando Abrucio. Mediado pela jornalista Beatriz Bulla, os convidados analisaram as estratégias e posturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida eleitoral deste ano.

Na convenção nacional que oficializou sua candidatura à reeleição, Jair Bolsonaro falou no domingo, 24, para “convertidos” no Rio, e não se preocupou em “aumentar o rebanho’” o que seria fundamental num momento decisivo de campanha, conforme analisa Eliane Cantanhêde.

Os convidados ainda debateram sobre o fato de a atual campanha não ter discussões focadas em pautas concretas, como educação, saúde e meio ambiente, e priorizar rivalidade e críticas mútuas entre os principais candidatos ao Palácio do Planalto. O cientista político e chefe do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getulio Vargas, Fernando Abrucio, ainda trouxe análises sobre as probabilidades e cenários tanto no primeiro quanto no segundo turno, caso aconteça.

O Eleição na Mesa faz parte de um conjunto de iniciativas do Estadão para a cobertura das eleições – entre elas, o Agregador de Pesquisas eleitorais, a série de reportagens Agenda Estadão, a ferramenta de mapas de votação Geografia do Voto, o blog Timeline e a newsletter Política & Eleições.

As gravações serão às segundas-feiras, às 11h. Após a exibição, o material ficará disponível nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Amazon, Apple e Google Podcasts, além do YouTube.