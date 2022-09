‘Eleição na Mesa’ recebe Marcos Uchôa e debate apoio de Marina Silva a Lula e violência política

O podcast Eleição na Mesa desta segunda-feira, 12, recebeu como convidado o ex-repórter da TV Globo Marcos Uchôa. Com os colunistas do Estadão Eliane Cantanhêde, Felipe Moura Brasil e a repórter Beatriz Bulla, Uchôa analisou os destaques da política nesta semana, com ênfase nos casos de violência.

“A política, historicamente, é vítima e atriz de exageros verbais. É uma coisa normal. A gente sempre viu isso. Mas, obviamente, isso tem consequência. O diferencial, e o que o (presidente Jair) Bolsonaro conseguiu, é a entrada da questão da violência em relação às armas”, disse Uchôa.

Para Eliane e Felipe, a pesquisa Ipec que será divulgada nesta segunda-feira deve mostrar leve tendência de alta do presidente Jair Bolsonaro (PL). Beatriz também lembrou que a posse da ministra do Supremo Tribula Federal (STF) Rosa Weber na presidência da Corte poderá ser determinante nesta reta final de período eleitoral.