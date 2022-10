Eleição se encerra sem risco de contestação, diz Alexandre de Moraes

Publicidade

BRASÍLIA - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que as eleições se encerraram neste domingo, 30, “com a vitória da democracia”. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito para quatro anos no Palácio do Planalto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Moraes disse ter ligado aos dois candidatos para parabenizá-los pela participação nas eleições mais importantes da história recente do Pais. Segundo o ministro, Bolsonaro o atendeu cordialmente.

“Essa etapa importantíssima das eleições de 2022 se encerra, se encerra com a vitória da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram”, afirmou.

O ministro ainda disse não ver riscos de contestação do resultado das eleições. Na última sexta-feira, 28, o atual presidente disse que reconheceria o resultado das urnas, mas ainda não se pronunciou após a derrota. Persiste o impasse se Bolsonaro tentará utilizar a apuração paralela realizada pelo Ministério Defesa para confrontar o TSE. Moraes minimizou a divisão do País retratada pelas urnas e disse que a “fissura é natural do jogo político democrático”.

“Não vislumbramos nenhum risco real de contestação. O resultado foi proclamado, será aceito e aqueles que foram eleitos - o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin - serão diplomados no dia 19 de dezembro. Risco nenhum”, disse. “Houve uma polarização muito maior. Agora, compete muito mais aos vencedores unir o País, porque aqueles que são eleitos governam para todos os brasileiros”, completou.

No pronunciamento, Moraes defendeu as urnas eletrônicas, postas em dúvida, sem provas, por Bolsonaro durante seu governo. “Espero que a partir dessa eleição, finalmente, cessem as agressões ao sistema eleitoral, cessem os discursos fantasiosos, as notícias fraudulentas e, eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas”, afirmou. “Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora que vieram votar e vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na Justiça Eleitoral.”

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que não vê risco de contestação do resultado da eleição. Foto: Evaristo Sá / AFP

Moraes fez um pronunciamento acompanhado da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e outros seis ministros da Corte., além dos três magistrados que também integram o TSE. André Mendonça e Kassio Nunes Marques, ministros indicados por Bolsonaro, não estavam presentes ao pronunciamento. Moraes foi aplaudido de pé pelas autoridades e servidores da Justiça Eleitoral.

Weber adotou o mesmo tom do presidente do TSE e o elogiou “pela atuação exemplar nas eleições de 2022″. A presidente disse que o 2º turno ocorreu em clima de segurança e tranquilidade “a despeito dos tempos conturbados por intensa desinformação e exacerbada polarização”.

“Mais uma vez estamos nós, brasileiros e brasileiras, a celebrar a democracia, o princípio democrático, a vitória do princípio democrático, cuja essência reside na consagração da vontade popular majoritária que se expressa nesta data”, afirmou.

Durante as eleições, o TSE recebeu dezenas de pedidos de instigação das campanhas de Lula e Bolsonaro. Esse processos podem levar à cassação e à inelegibilidade por oito anos dos dois candidatos. Moraes afirmou que, sob o seu comando, a Corte adotará o procedimento regular de apuração das denúncias.

“Como a lei determina, nós vamos instruir (as investigações), na hora que estiver intruido, o ministro relator pedirá pauta e nós pautaremos. A democracia se consubstancia pelo estado de direito, pelas regras do jogo. Se houver razão para inelegibilidade, será julgada”, afirmou.

Operações da PRF

Mais cedo, Moraes disse que as operações de trânsito realizadas pelo Polícia Rodoviária Federal (PRF) não impediram eleitores de votar, segundo informações que recebeu do diretor-geral da PRF. O ministro ainda descartou o adiamento do horário previso para o encerramento da votação, pois, segundo ele, “não houve prejuízo” aos votantes.

Durante a manhã deste domingo, centenas de eleitores denunciaram nas redes sociais a realização de operações pela PRF que teriam atrasado o deslocamento do eleitorado até os locais de votação e coagido parte dos votantes a desistir do comparecimento. Moraes determinou que o diretor da PRF, Silvinei Vasques, explique o que motivo das ações, que violam decisão proferida ontem, 29, pelo ministro.

Vasques esteve na sede do TSE após ser intimado por Moraes e afirmou ter determinado a suspensão de todas as operações. Segundo o diretor-geral, as ações foram realizadas com base no código de trânsito e não miraram o transporte de eleitores. A PRF vai encaminhar um relatório ao tribunal para explicar a atuação neste domingo.