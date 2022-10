Tarcísio e Haddad disputarão 2º turno em SP

A disputa pelo governo de São Paulo será definida em segundo turno, reproduzindo um cenário polarizado entre petistas e bolsonaristas. Com 99,06% das urnas apuradas até 21h30, Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve 9,8 milhões de votos (42,3%). Fernando Haddad (PT), havia recebido 8,2 milhões de votos, 35,6% do total contabilizado pela Justiça Eleitoral. Tarcísio e Haddad vão agora se enfrentar diretamente em uma eleição que espelha a disputa presidencial.

O atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), ficou em terceiro lugar, com 4,2 milhões de votos (18,40%). Com o resultado, os tucanos deixarão de governar o Estado após 28 anos de vitórias nas urnas.

Os candidatos Fernando Haddad (PT), à esquerda, e Tarcísio de Freitas (Republicanos) se cumprimentam em debate promovido pelo Estadão e a Rádio Eldorado e um pool de veículos de imprensa. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

No segundo turno, Tarcísio, candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), deve agora usar o antipetismo como pauta de sua campanha.

Tarcísio votou pela primeira vez em São José dos Campos, interior paulista, neste domingo. “Para um estreante de eleição, chegar numa reta final competitiva é muito gratificante”, disse.

O candidato também antecipou que a linha que a campanha será a mesma do primeiro turno, mas não detalhou a estratégia. Assim como no sábado, 1º, Tarcísio se vestiu de verde-amarelo e estampou na camiseta a imagem de Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Ao votar na manhã deste domingo, 2, Haddad já antecipou as estratégias para o segundo turno ao criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL) em vez de falar de seus adversários na disputa paulista. Sem mencioná-lo diretamente, Haddad reclamou que “o adversário tentou barrar até o ônibus para pessoas de baixa renda” para aumentar o nível de abstenção.

O petista se referiu à tentativa da campanha do chefe do Executivo de pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para limitar a decisão de garantir que as prefeituras mantenham as frotas de ônibus em níveis normais neste domingo. O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, definiu o pedido como “absurdo”.

“Imagina você sonegar transporte público no dia da democracia, isso é uma maldade que não tem precedente na história”, continuou Haddad. Sobre a disputa estadual, Haddad ressaltou os apoios recebidos ao longo da campanha. “Foi a melhor campanha de todos os tempos da nossa história. Conseguimos agregar personalidades que têm tradição em São Paulo”, defendeu.

Galeria: Alguns dos principais momentos da campanha ao governo de São Paulo + 9

Tucanos

Para a diretora do Movimento Voto Consciente de São Paulo, Joyce Luz, o destino de Garcia e de seus eleitores no segundo turno serão decisivos para o resultado final. Depois dos ataques majoritários da campanha do PSDB ao PT, e vice-versa, uma aliança entre ambos é pouco provável. “Haddad terá de ir trás dos eleitores indecisos ou que não têm motivos para votar em Tarcísio. Além disso, precisará ser bastante estratégico para incorporar bandeiras tucanas em seu plano, atraindo seus eleitores”, diz.

Continua após a publicidade

Destacar a fama de forasteiro do adversário e colar sua imagem à do governo Bolsonaro foram ações já utilizadas, mas que precisarão ser reforçadas a partir de agora nas propagandas de TV e rádio.

Com o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) nos bastidores de sua campanha, Tarcísio, por sua vez, terá de acrescentar a seu discurso de bolsonarista moderado uma carga mais pesada contra o PT, sempre rechaçado pelos eleitores paulistas. Neste sentido, a campanha deve se concentrar no interior do Estado, onde a rejeição a Haddad e ao partido é historicamente maior.