Eleições 2022: O que as pessoas mais perguntam ao Google? Veja as principais dúvidas e respostas

Levantamento feito pelo Estadão em parceria com o Google mostra que a pergunta mais recorrente relacionada às eleições 2022 na última semana foi “como votar” no dia do pleito. O segundo maior volume de buscas na plataforma sobre o tema foi “quando é a eleição”, seguido por “quando será o segundo turno”. Usuários também demonstram interesse em pesquisas eleitorais e costumam pesquisar quem está à frente da disputa presidencial. “Como tirar o título de eleitor” completa o top 5, embora o prazo para emitir o documento já tenha terminado.

Chama atenção a dúvida “o que é eleição polarizada”, décima frase mais buscada. O termo vem sendo usado com frequência para se referir à divisão de votos entre os antagônicos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líderes nas pesquisas. Também entram na lista perguntas sobre como anular o voto e como votar em branco.

Eleitores questionam o que é 'eleição polarizada', segundo números do Google. Foto: Ricardo Stuckert e CNA/Divulgação

Confira os termos mais buscados:

Como votar nas eleições 2022?

O TSE lançou em agosto um simulador que ajuda a esclarecer dúvidas sobre como votar na urna eletrônica. Acesse aqui.

Quando é a eleição?

O primeiro turno das eleições 2022 ocorrerá no dia 2 de outubro, um domingo. Se nenhum dos concorrentes conquistar acima de 50% dos votos válidos, haverá segundo turno. Os votos válidos são calculados extraindo do resultado os votos em branco e nulos. Entenda a diferença entre voto em branco e nulo.

Quando será o segundo turno?

Se houver, o segundo turno será realizado no dia 30 de outubro entre os dois melhores colocados no primeiro turno.

Quem está na frente na disputa presidencial?

O agregador de pesquisas do Estadão calcula a Média Estadão Dados, que mostra quem está à frente na disputa presidencial. No início da tarde desta segunda-feira, 5, a ferramenta indicava 44% para Lula e 32% para Bolsonaro.

Como tirar título de eleitor?

Este tutorial ensina a emitir o título de eleitor pela internet, mas o prazo para fazê-lo terminou em maio.

Como votar em branco?

Para votar em branco basta apertar a tecla branco e confirmar a escolha.

Como votar com e-titulo?

Nesta página do TSE, o eleitor pode esclarecer como baixar o aplicativo e usar no dia da votação.

Como anular o voto nas eleições?

Para anular o voto basta digitar o número de um candidato inexistente e confirmar a escolha. A lista de candidatos pode ser consultada aqui.

Como vota na legenda?

Só é possível votar na legenda para cargos proporcionais (em 2022, deputados estaduais e federais). Para isso, basta digitar apenas o número do partido (dois dígitos), não o número completo (4 dígitos para federal e 5 para o estadual).

O que é eleição polarizada?

A eleição de 2022 tem sido tratada como polarizada por ter dois candidatos antagônicos e muito à frente dos demais na disputa; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas apresentando-se como representante sobretudo da esquerda; Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, mais alinhado à direita.