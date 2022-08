Eleições 2022: Veja quais pesquisas para presidente e governador serão divulgadas na próxima semana

A próxima semana será marcada pela divulgação de um número significativo de pesquisas eleitorais. Logo na segunda, 15, serão conhecidos sete levantamentos do Ipec, o antigo Ibope. Financiado pela TV Globo e suas filiadas, o instituto irá divulgar as intenções de voto para presidente em todo o País e para governador em cinco Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul; além do Distrito Federal. Nas pesquisas estaduais, também será possível conhecer a colocação dos presidenciáveis de cada localidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite consultar os levantamentos eleitorais que foram registrados recentemente e a data em que eles terão seus resultados divulgados. Segundo o sistema da Justiça Eleitoral, mais outras três pesquisas são esperadas na semana que vem: FSB, Quaest e PoderData, com previsão de serem lançadas entre segunda e quarta-feira, 17.

Para esta consulta, foram considerados apenas os institutos que são levados em conta pelo agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a Média Estadão Dados. São eles: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data.

Justiça Eleitoral requer registro das pesquisas até cinco dias antes da divulgação. Foto: Antonio Augusto/TSE

Pesquisas para presidente:

Instituto: FSB Pesquisa | Contratante: Banco BTG Pactual | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-00603/2022

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação e Participações S/A | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-03980/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 17/08/2022 | Número de identificação: BR-01167/2022

Instituto: PoderData | Contratante: PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | Data de divulgação: 17/08/2022 | Número de identificação: BR-02548/2022

Disputas estaduais:

Rio Grande do Sul

Instituto: IPEC | Contratante: RBS Participações SA | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-04133/2022

Minas Gerais

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação e Participações S/A | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-05666/2022

Rio de Janeiro

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação e Participações S/A | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-03082/2022

Pernambuco

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação e Participações S/A | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-09411/2022

Distrito Federal

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação e Participações S/A | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-07937/2022

São Paulo

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação e Participações S/A | Data de divulgação: 15/08/2022 | Número de identificação: BR-09506/2022