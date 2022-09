Eleições 2022: Quais pesquisas para presidente serão lançadas nesta semana? Veja quando sai cada uma

Pelo menos seis pesquisas para presidente serão divulgadas esta semana, segundo informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre esta segunda-feira, 5, e o próximo sábado, 10, serão lançados levantamentos feitos pelos institutos Ipec, PoderData, Quaest, Paraná Pesquisas, Ipespe e Datafolha. A Corte eleitoral exige que os levantamentos sejam registrados em seu sistema até cinco dias antes da divulgação. Portanto, pesquisas incluídas no decorrer dos próximos dias ainda podem sair até o fim da semana.

Veja quais sondagens estão programadas:

Instituto: Ipec | Contratante: TV Globo | Data de divulgação: 05/09 | Registro: BR-00922/2022

Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Paraná Pesquisas | Data de divulgação: 06/09 | Registro: BR-09446/2022

Instituto: PoderData | Contratante: PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | Data de divulgação: 07/09 | Registro: BR-03760/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 07/09 | Registro: BR-00807/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e TV Globo | Data de divulgação: 09/09 | Registro: BR-07422/2022

Instituto: Ipespe | Contratante: Ipespe | Data de divulgação: 10/09 | Registro: BR-07606/2022

Na manhã desta segunda-feira, 22, foi divulgada a pesquisa BTG/FSB, mostrando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto, seguido pelo atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 34%.

Para esta consulta, foram considerados apenas os institutos que são levados em conta pelo agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a Média Estadão Dados. São eles: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná Pesquisas, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data.

Veja as pesquisas para o governo e Senado dos três maiores colégios eleitorais do País:

São Paulo

Instituto: Ipec | Contratante: TV Globo | Data de divulgação: 06/09 | Registro: SP-04493/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 08/09 | Registro: SP-04685/2022

Instituto: Ipespe | Contratante: Fundação Padre Anchieta | Data de divulgação: 09/09 | Registro: SP-09627/2022

Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Paraná Pesquisas | Data de divulgação: 09/09 | Registro: SP-03599/2022

Rio de Janeiro

Instituto: Ipec | Contratante: TV Globo | Data de divulgação: 06/09 | Registro: RJ-01599/2022

Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos (Cabo Daciolo) | Data de divulgação: 09/09 | Registro: RJ-03908/2022

Minas Gerais

Instituto: Ipec | Contratante: TV Globo | Data de divulgação: 06/09 | Registro: MG-02838/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 09/09 | Registro: MG-09401/2022