Onde votar? Como justificar? Tire suas principais dúvidas sobre as eleições 2022

O primeiro turno das eleições 2022 ocorre no próximo domingo, 2. A poucos dias do pleito, é natural que os eleitores ainda tenham dúvidas sobre o local de votação, a vestimenta permitida e quais são os candidatos para os cargos legislativos de seu Estado, por exemplo. Muitos também se perguntam o significado de alguns termos utilizados no noticiário, como “voto útil” e “votos válidos”. Confira abaixo as principais perguntas e respostas, identificadas a partir das pesquisas de usuários no Google.

Quem são os candidatos à Presidência em 2022?

Este ano, 12 candidatos disputam o cargo mais alto do Executivo. Na página de eleições do Estadão, o eleitor pode consultar o perfil de cada um deles, incluindo informações como ocupação, grau de instrução, bens declarados, entre outras. Confira a lista.

Quem são os candidatos a governador do meu Estado?

O Estadão tem uma lista com nome, foto e perfil de todos os candidatos ao governo de cada Estado. Basta selecionar o seu Estado na lista disponível no início desta página.

Quem são os candidatos a Senado em meu Estado?

Assim como ocorre com os candidatos a governador, o Estadão tem uma lista com nome, foto e perfil de todos os candidatos ao Senado por cada Estado. Basta selecionar o seu Estado na lista disponível no início desta página.

Quem são os candidatos a deputado federal e estadual em meu Estado?

O Estadão também tem uma lista com nome, foto e perfil de todos os candidatos à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas de cada Estado. Basta selecionar o seu Estado na lista disponível no início desta página, para deputado federal, e desta, para estadual.

Como emitir o título de eleitor online?

O prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor terminou em abril. Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o documento acessando esta matéria.

Urnas eletrônicas já começaram a ser lacradas pela Justiça Eleitoral para uso em 2 de outubro. Foto: Filipe Araujo/AE

Como imprimir o título de eleitor pelo e-título?

É possível imprimir o título em casa. Não é preciso usar o aplicativo e-título para isso. Basta acessar o site da Justiça Eleitoral e fazer o download do documento.

Como votar com o e-título?

Para votar, o eleitor deve apresentar apenas um documento oficial com foto. O título em papel não é obrigatório. É possível votar apenas apresentando o e-Título, mas isso só vale nos casos em que o eleitor tenha realizado o recadastramento biométrico e o título digital apresente uma foto. De qualquer forma, é preciso comparecer ao local de votação. Não é possível votar de forma online. Saiba mais nesta matéria.

Como votar com o e-titulo online?

Não é possível votar de forma online. A votação é feita somente nas urnas eletrônicas.

O que é voto útil?

“Voto útil” é uma expressão usada para definir o voto estratégico, dado a um candidato somente para derrotar outro. Nestas eleições, está sendo utilizada principalmente pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo que seus apoiadores defendem que os eleitores de outros candidatos - exceto de Jair Bolsonaro - migrem para o petista para derrotar logo no primeiro turno o atual presidente. Em 2018, um argumento parecido tentava convencer a esquerda a votar em Ciro Gomes (PDT), dado que as pesquisas mostravam que o pedetista tinha mais chances de vencer Bolsonaro.

O que são votos válidos?

Votos válidos são os que verdadeiramente são levados em consideração na contagem final das urnas. São os votos dados a um candidato, qualquer que seja. Votos brancos e nulos não interferem no resultado da eleição.

Como votar fora do domicilio eleitoral?

O prazo para solicitar voto em trânsito terminou em agosto. O dispositivo possibilita ao eleitor votar em cidade ou seção distinta da cadastrada em seu título. O Estadão explica como solicitar esse direito - apenas nas próximas eleições - neste link.

Onde votar?

O local de votação pode ser consultado no site da Justiça Eleitoral. É preciso informar o número do título de eleitor ou do CPF, a data de nascimento e o nome da mãe neste link.

Como justificar voto?

Há várias formas de justificar o voto. Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou não apenas o Sistema Justifica em seu site como também habilitou a função de justificativa no aplicativo do e-Título, disponível para Android e iOS. O uso do e-Título evita filas. De acordo com o TSE, qualquer impossibilidade de exercer o voto pode ser alegada pelo eleitor. Não há um rol de situações previstas na legislação que podem ser alegadas como justificativa para abstenção. Por isso, cada caso deve ser julgado individualmente pelo juiz eleitoral da zona eleitoral em que o eleitor está inscrito, que deve decidir por deferir ou não a alegação.

Saiba mais nesta matéria.

Pode votar de bermuda?

Sim. Não há restrições quanto a vestimenta no dia da votação. Também é permitido o uso de bonés e camisetas com alusão a partidos ou a candidatos, mas fazer boca de urna continua proibido.