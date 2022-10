Segundo turno: entenda os próximos passos da campanha nas eleições de 2022

As disputas do segundo turno presidencial, para o governo São Paulo e em mais 11 Estados foram oficialmente retomadas a partir das 17 horas desta segunda-feira.

Com deputados federais, estaduais, distritais e senadores já eleitos, a dinâmica da segunda parte da campanha muda. O tempo entre o primeiro e o segundo turno é menor, cerca de um mês, e com menos candidatos e cargos em jogo, a corrida eleitoral fica totalmente focada no Poder Executivo.

O ex-presidente Lula, com 48,4%, e o presidente Bolsonaro, com 43,2% foram os presidenciáveis escolhidos para o segundo turno brasileiro. Foto: Andre Penner/AP e Evaristo Sa/AFP

Entenda os próximos passos da eleição presidencial e nos Estados de acordo com a Lei Eleitoral.

3 de outubro

A caça aos votos é permitida por lei após 24 horas do final da votação do primeiro turno. Ou seja, a partir das 17hs desta segunda estão liberados atos de campanha, uso de carro de som e distribuição de material.

7 de outubro

Horário eleitoral gratuito volta a ser exibido na TV e no rádio, agora com o tempo dividido igualmente entre os candidatos finalistas.

9 de outubro

O primeiro debate presidencial do segundo turno está previsto na TV Bandeirantes; que ainda aguarda a confirmação de candidatos.

17 de outubro

Rede TV! prevê realizar também um debate presidenciável.

22 de outubro

Data do debate presidenciável do Estadão e da Rádio Eldorado em conjunto com SBT, CNN, Veja, Nova Brasil FM e Terra.

27 de outubro

O último dia em que os candidatos podem realizar reuniões públicas e comícios.

28 de outubro

O último dia em que é permitido a divulgação de anúncios políticos na imprensa, no rádio ou na TV.

Provável data do debate presidenciável na Rede Globo.

29 de outubro

O último dia em que é permitido atos de campanha, utilização de alto-falantes ou amplificadores de som para realização de propaganda eleitoral e distribuição de material gráfico político.

30 de outubro

Dia da votação para o segundo turno das eleições de 2022. O pleito ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília.