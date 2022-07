Eleições 2022: veja lista de debates presidenciais programados

O Estadão promoverá debate com candidatos à Presidência da República no dia 24 de setembro, em parceria com o SBT, a revista Veja e a rádio Nova Brasil FM. Outros jornais e emissoras também já agendaram eventos do tipo para o período de campanha eleitoral, que terá início em agosto. Entre eles, os canais de TV CNN, Globo e Bandeirantes e os jornais O Globo e Folha de S. Paulo, entre outros.

Considerada uma oportunidade importante para que os eleitores conheçam a fundo as propostas dos presidenciáveis, a realização de debates com candidatos ao Planalto pode ter desfalque por parte dos dois líderes nas pesquisas de intenção de voto este ano. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) já indicaram que não pretendem comparecer a todos os eventos dessa natureza.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) já sinalizaram que não devem comparecer a todos os debates.

O petista sugeriu que as emissoras se organizassem em pool para que a quantidade de debates não passasse de três, sinalizando que não concorda em participar dos 16 eventos programados. Já o chefe do Executivo justifica eventual ausência dizendo que vai virar alvo de “pancada”. Nas eleições de 2018, das quais saiu vitorioso, Bolsonaro faltou a debates após ser vítima de um ataque a faca durante a campanha.

Vale lembrar que, pela lei eleitoral, as emissoras de rádio e televisão têm o dever de convidar todos os candidatos dos partidos que tenham representação de, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional. Já os debates transmitidos pela internet não têm essa obrigação.

A Justiça Eleitoral permite que os candidatos não compareçam ao debate, “desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de setenta e duas horas”.

Veja a lista de debates programados até o momento:

1º Turno:

6 de agosto: CNN

9 de agosto: Jovem Pan

14 de agosto: Band

2 de setembro: RedeTV!

8 de setembro: O Globo, Valor Econômico e rádio CBN

13 de setembro: TV Aparecida

22 de setembro: Folha de S. Paulo e UOL

24 de setembro: Estadão, SBT, revista Veja e rádio Nova Brasil FM

29 de setembro: TV Globo

2º Turno

3 de outubro: CNN

4 de outubro: Band

11 de outubro: Jovem Pan

13 de outubro: Folha de S. Paulo e UOL

17 de outubro: RedeTV!

22 de outubro: Estadão, SBT, revista Veja e rádio Nova Brasil FM

28 de outubro: TV Globo