Eleições 2022: veja os senadores eleitos em cada Estado

Neste domingo (02), os eleitores de todo o Brasil definiram a bancada de 2023 do Senado Federal. O Partido Liberal (PL) foi o grande destaque. O partido se tornou a sigla com a maior bancada após as eleições gerais.

A sigla, que tem se fortalecido nos últimos anos no cenário brasileiro, elegeu oito senadores ao todo. Com isso, o PL ocupará 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura – despontando como a maior legenda do plenário.

Abaixo, os 27 eleitos para o Senado Federal nas eleições gerais:

Acre

Alan Rick (União Brasil)

Alagoas

Renan Filho (MDB)

Amapá

David Alcolumbre (União Brasil)

Amazonas

Omar Aziz (PSD)

Bahia

Otto Alencar (PSD)

Ceará

Camilo Santana (PT)

Distrito Federal

Damares Alves (Republicanos)

Espírito Santo

Magno Malta (PL)

Goiás

Wilder Morais (PL)

Maranhão

Flavio Dino (PSB)

Mato Grosso

Wellington Fagundes (PL)

Mato Grosso do Sul

Tereza Cristina (PP)

Minas Gerais

Cleitinho Azevedo (PSC)

Pará

Beto Faro (PT)

Paraíba

Efraim Filho (União Brasil)

Paraná

Sergio Moro (União Brasil)

Pernambuco

Teresa Leitão (PT)

Piauí

Wellington Dias (PT)

Rio de Janeiro

Romário (PL)

Rio Grande do Norte

Rogério Simonetti (PL)

Rio Grande do Sul

Hamilton Mourão (Republicanos)

Rondônia

Jaime Bagattoli (PL)

Roraima

Dr. Hiran (PP)

Santa Catarina

Jorge Seif (PL)

São Paulo

Marcos Pontes (PL)

Sergipe

Laercio Oliveira (PP)

Tocantins

Professora Dorinha (União Brasil)