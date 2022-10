Eleições 2022: Veja quando serão os últimos debates para presidente e governador de SP

Na quinta, 27, e na sexta-feira, 28, a Rede Globo promove os últimos debates do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) e os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente.

O encontro entre os candidatos ao governo do Estado ocorre a partir das 22h, e será mediado pelo jornalista César Tralli. Já o debate para presidente da República ocorre na sexta-feira, às 21h30, e será mediado pelo jornalista William Bonner. Ambos os encontros contarão com transmissões do g1, da Rede Globo, da GloboNews e do Globoplay.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) no debate do primeiro turno da Rede Globo.

As regras e o formato para ambos os debates são os mesmos. Com quatro blocos de duração, cada candidato terá direito a um banco de minutos que poderá ser utilizado da forma que eles acharem mais proveitoso. O primeiro e o terceiro bloco têm tema livre e cada um terá duração de 30 minutos. Os políticos terão 15 minutos em cada parte para administrar suas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

Já no segundo e no quarto bloco serão discutidos temas preestabelecidos pelo departamento de jornalismo da Globo. Serão duas rodadas de 10 minutos, com cada candidato tendo direito a 5 minutos de fala. Ao fim do quarto bloco, os políticos terão direito a considerações finais de até 1 minuto e meio.