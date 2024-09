Pesquisa Atlas BH: Engler tem 26%; Noman e Gabriel, 15,8% cada; Tramonte, 15,3%; e Salabert, 12,3%

O levantamento revela um empate quíntuplo na disputa pelo segundo lugar. O atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), e o vereador Gabriel Azevedo, do MDB, têm 15,8% cada.

Ambos são seguidos pelo deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que aparece com 15,3%, pela deputada federal Duda Salabert (PDT), com 12,3%, e pelo deputado federal Rogério Correia (PT), com 11,9%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.