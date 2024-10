Eleições 2024: Confira os resultados das principais pesquisas do segundo turno para prefeito de SP

Todos os levantamentos dos principais institutos de pesquisa sobre o segundo turno das eleições municipais em São Paulo mostram o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), à frente do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) pela disputa da Prefeitura.

Até agora, foram realizados seis levantamentos de quatro institutos. Nos dois divulgados na semana passada, dia 10, Nunes apareceu à frente de Boulos por 22 pontos porcentuais na pesquisa do Datafolha, e com 13,8 pontos de vantagem no levantamento do Paraná Pesquisas.

Outros dois institutos estrearam as pesquisas para o segundo turno na capital nesta semana. A primeira pesquisa Quaest, publicada nesta quarta-feira, 16, mostra o atual prefeito com 45% das menções, ante 33% para Boulos. O levantamento, entre todas as pesquisas realizadas até o momento, traz o maior porcentual de eleitores que dizem votar em branco ou nulo, com 19%. No levantamento Real Time Big Data, divulgado na segunda-feira, 14, o prefeito aparece com 53% e Boulos com 39% – nulos e brancos são 3%.

Veja os gráficos das pesquisas mais recentes

Pesquisa Datafolha, quinta-feira, 17 de outubro: Nunes tem 51% e Boulos, 33% das intenções de voto no segundo turno. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas, quarta-feira, 16 de outubro: Nunes tem 52,3% e Boulos, 39,2%. A margem de erro de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Publicidade

Pesquisa Quaest, quarta-feira, 16 de outubro: Nunes tem 45% e Boulos, 33% das intenções de voto no segundo turno. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Pesquisa Real Time Big Data, segunda-feira, 14 de outubro: Ricardo Nunes tem 53% e Guilherme Boulos, 39%, no segundo turno. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.