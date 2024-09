Fernandes tem 25%; Wagner, 23%; Leitão, 19%; e Sarto, 18%, diz pesquisa Datafolha em Fortaleza

Levantamento do Datafolha sobre as intenções de voto à prefeitura de Fortaleza (CE) aponta para um empate técnico triplo entre o deputado federal André Fernandes (PL), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União do Brasil) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT).

PUBLICIDADE Fernandes tem 25% de menções no cenário estimulado, com vantagem numérica ante Wagner, com 23%, e Leitão, com 19%. Contudo, dentro do limite da margem de erro, de três pontos porcentuais, os três estão em empate técnico. Entre Fernandes e Leitão, o empate técnico ocorre no limite da margem de erro. Evandro Leitão é seguido pelo atual prefeito da capital cereanse, José Sarto (PDT), que figura com 18% de intenções de voto. Com o índice, Wagner, Leitão e Sarto estão em empate técnico.

O pelotão de menções aos quatro candidatos que disputam duas vagas para um eventual segundo turno está numericamente descolado da intenção de voto nos demais candidatos. O senador Eduardo Girão (Novo) tem 2% de menções e Técio Nunes, do PSOL, tem 1%. Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram. São 7% os que votam em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 3% não soube responder.

O Datafolha ouviu 826 eleitores de 16 anos ou mais na capital cereanse entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de até três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-07203/2024.

Fernandes e Leitão em alta, Wagner e Sarto em baixa

Em relação ao levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 22 de agosto, André Fernandes cresceu nove pontos porcentuais, assim como Evandro Leitão. O deputado federal do PL foi de 16% para 25% de menções no cenário estimulado, enquanto o deputado estadual do PT cresceu de 10% para 19% nesta modalidade de pesquisa.

Por outro lado, Capitão Wagner reduziu em seis pontos porcentuais e José Sarto, cinco. O candidato do União Brasil recuou de 29% de menções para 23%, enquanto o atual mandatário de Fortaleza foi de 23% para 18%.

Publicidade

Eduardo Girão oscilou três pontos para baixo, ou seja, houve retração, mas dentro da margem de erro: ele tinha 5% de menções no levantamento anterior e foi a 2%. O mesmo ocorre com Técio Nunes, que manteve o resultado numérico de 1% da última medição, e com Malta e Batista, que haviam registrado 1% cada na pesquisa divulgada em 22 de agosto e não pontuaram na medição divulgada nesta sexta.

Pesquisa espontânea

Além do cenário estimulado, a modalidade de pesquisa em que o agente do levantamento indica ao entrevistado quais são as opções de voto no pleito, também há a pesquisa espontânea, na qual o entrevistado diz, por conta própria, sua intenção de voto. Nesta categoria, André Fernandes também lidera, com 16% de menções. Ele é seguido por José Sarto, com 12%, Wagner, com 12%, e Evandro Leitão, com 11%. Os índices apontam empate quádruplo, dentro da margem de erro.