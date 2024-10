Pesquisa Datafolha em Fortaleza: Fernandes tem 33%, Leitão tem 31%, Wagner tem 17% e Sarto tem 14%

Nos votos totais, o resultado representa uma sutil mudança em comparação à última pesquisa, do final de setembro. Nessa rodada, Fernandes tem 30% das intenções de voto, seguido por Leitão, com 28%; Wagner, com 17% e Sarto, com 13%. Girão apareceu com 4% e Técio Nunes com 1%.

Naquele levantamento, Fernandes teve 27% das intenções de voto, seguido por Leitão, com 25%; Wagner, com 17% e Sarto, com 15%. Girão apareceu com 4% e Técio Nunes com 1%.