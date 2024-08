Boulos promete incentivo ao esporte e arrisca cobrança de pênalti em manhã de agendas na zona leste

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, participou na manhã deste domingo, 18, de agendas de rua na zona leste da cidade. O primeiro ato de campanha do dia foi uma visita ao CDC Veneza Independente, clube desportivo da Vila Califórnia, bairro na Vila Prudente.

“CDCs são equipamentos importantes para a cidade de São Paulo. Hoje, lamentavelmente, a Prefeitura não tem investido”, disse Boulos. Durante o ato, o candidato do PSOL esteve acompanhado do deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), do deputado estadual Jorge do Carmo (PT-SP) e do vereador de São Paulo Senival Moura (PT).

Guilherme Boulos discursa em ato de campanha no CDC Veneza, Vila Prudente. Acompanham o candidato do PSOL o deputado estadual Jorge do Carmo (PT-SP), o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP) e o vereador de São Paulo Senival Moura (PT) Foto: Juliano Galisi/Estadão

PUBLICIDADE Boulos prometeu que, se eleito, investirá na implementação de “pontos de esporte” na capital paulista, nos mesmos moldes da Política Nacional de Cultura Viva, projeto do governo federal que, desde 2014, permite repasses diretos a entidades culturais. Para o candidato, a medida serviria a “CDCs como esses, ou àquele trabalho social que faz, por exemplo, o muay thai, o jiu-jitsu ou o boxe, dentro da comunidade e hoje sem apoio nenhum”. “Vamos apoiar esse tipo de iniciativa, esporte e cultura”, afirmou. A crítica de Boulos, ao afirmar que hoje não há apoio às ações esportivas na cidade, tem como alvo à administração atual. Segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 8 de agosto, Boulos tem como principal adversário o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com quem está em um cenário de empate técnico. O deputado tem 22% e o prefeito, 23%.

Questionado sobre desinformação e ofensas no período eleitoral, Boulos disse que eleição “não é brincadeira de internet”. “Eleição é coisa séria, principalmente quando nós estamos falando da maior cidade do Brasil. Não é brincadeira de internet, não é lacração de rede social e não pode ser baixaria”.

No último debate, promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), na quarta-feira, 14, Boulos e Pablo Marçal (PRTB), se envolveram em uma discussão que resultou em um tapa do psolista em uma carteira de trabalho que o influenciador usou para provocá-lo. O incidente ocorreu após o embate entre os dois no terceiro bloco do programa, quando ambos já haviam retornado aos seus lugares. Uma integrante da organização precisou intervir.

No ato deste domingo, Boulos ainda arriscou dois pênaltis no campo do CDC Veneza. Como atacante, converteu a cobrança; ao assumir o gol, foi deslocado pelo chute.

Publicidade

Jilmar Tatto, que acompanhou o candidato do PSOL nesta manhã, é deputado federal e ex-secretário da capital paulista. Em 2020, foi candidato à Prefeitura e concorreu contra Boulos, que tentava o Executivo paulistano pela primeira vez. Tatto terminou o primeiro turno daquela eleição em sexto lugar, com 461.666 votos, 8,65% do eleitorado. No segundo turno, Tatto declarou apoio ao psolista.

Nesta eleição, em decisão inédita, o PT não lançou um candidato próprio à Prefeitura de São Paulo, indicando Marta Suplicy como vice na chapa do PSOL.

Da Vila Califórnia, Boulos seguiu para uma caminhada na comunidade Vila Rosa, no Jardim Guanabara, e para uma passeata em Vila Prudente, na rua Coelho Neto.