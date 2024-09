Nunes tem 25,1%; Boulos, 24,7%; e Marçal, 21% na disputa em SP, diz Paraná Pesquisas

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 13, sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo aponta para um empate triplo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Segundo a pesquisa, os três candidatos apenas oscilaram em relação ao levantamento anterior, de uma semana atrás. Nunes, aparece com 25,1%, contra 23,8% do levantamento anterior. Já Boulos pontua com 24,7%, contra 23,9% do dia 6 de setembro. Já Marçal, aparece com 21%, contra 21,3% do levantamento de sete dias atrás. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Nunes, Boulos, Marçal, Tabata, Datena e Marina Helena. Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

Em seguida, Tabata Amaral (PSB) alcança 7,9% (contra 7,1% da pesquisa anterior), enquanto o apresentador de TV José Luiz Datena, do PSDB, tem 7,1% (ele tinha 8,4% há uma semana). A economista Marina Helena (Novo) tem 2,1%. Completam a lista: João Pimenta (PCO), com 0,5%, Bebeto Haddad (DC), com 0,3%, Ricardo Senese (UP), com 0,3% e Altino Prazeres (PSTU) com 0,2%. São 4,5% os indecisos e 6,5% os que pretendem votar em branco, nulo ou não querem ir votar. O instituto Paraná Pesquisas realizou 1.500 entrevistas presenciais em São Paulo (SP) com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 9 e 12 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-00319/2024.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, aquele no qual o nome dos candidatos não é citado, Ricardo Nunes alcança 16,2%. Guilherme Boulos chega a 15,9% e Pablo Marçal soma 14,5%. Também são citados: Tabata Amaral (3,7%), Datena (2,7%), Marina Helena (1%), Altino Prazeres (0,1%), Bebeto Haddad (0,1%), João Pimenta (0,1%) e Ricardo Senese (0,1%). Sem o auxílio dos nomes, 38,8% se dizem indecisos e 6,1% dizem que pretendem votar em branco, nulo ou não votar.

Segundo turno

Nas disputas de segundo turno, Nunes vence tanto Boulos quanto Marçal. Contra o deputado federal do PSOL, faz 51,1% a 33,6%, com 9,4% de brancos e nulos e 5,9% de indecisos. Contra o ex-coach, a vantagem é maior: 51,4% a 27,3%, com 15,6% de brancos e nulos e 5,7% de indecisos. Já na disputa entre Marçal e Boulos, é o deputado quem se dá melhor. Boulos soma 43,3% contra 37,2% de Marçal. Neste caso, são 13,4% os que pretendem votar em branco ou nulo e 6,1% os que não sabem ou não responderam.

Rejeição

No ranking de rejeição, com os eleitores podendo citar mais de um candidato, Boulos lidera o ranking com 34,3% dos entrevistados dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Marçal não receberia o voto de 32,5%. Datena, de 20,7%; Tabata, de 12,1% e Ricardo Nunes de 10%.