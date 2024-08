Horário eleitoral em São Paulo começa com ataque de Boulos a Pablo Marçal, ignorado pelos demais

O candidato do PSOL na disputa pelo comando da Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, destinou parte de seu primeiro programa eleitoral de rádio nesta sexta-feira, 30, para atacar o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que não terá espaço na propaganda gratuita. O candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o único dos concorrentes no pleito paulista a citar o ex-coach, que registrou um avanço nas intenções de voto apurada nas últimas pesquisas, o que acendeu o sinal de alerta nas campanhas adversárias.

O período de exibição do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV vai até o dia 3 de outubro. As campanhas a prefeito tem 20 minutos de exibição em cada mídia, divididos em dois blocos diários de 10 minutos. A primeira faixa de propaganda foi veiculada no rádio, das 7h às 7h10.

Marçal não terá espaço no horário eleitoral pois seu partido, o PRTB, não atingiu a cláusula de barreira nas eleições gerais de 2022. Além de Marçal, não participam do horário eleitoral Marina Helena (Novo), Bebeto Haddad (Democracia Cristã), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP).

Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral e José Luiz Datena são os candidatos que estarão no horário eleitoral gratuito Foto: Felipe Rau/Estadão, Daniel Teixeira/Estadão, Daniel Teixeira/Estadão, Felipe Rau/Estadão

Ricardo Nunes

PUBLICIDADE O primeiro bloco exibido foi o de Ricardo Nunes (MDB), que conta com dois terços da minutagem em cada faixa de exibição, tanto no rádio quanto na TV. Como mostrou o Estadão, a coligação em prol da reeleição do prefeito, com mais de uma dezena de partidos, garante a Nunes o horário eleitoral mais dominante em um pleito na capital paulista desde o ano 2000. Em sua participação no bloco, Ricardo Nunes saudou o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), de quem era vice. Covas faleceu em maio de 2021, vítima de um câncer no aparelho digestivo. “Eu tive a honra de ser vice-prefeito do Bruno Covas, que infelizmente nos deixou”, disse Nunes.

Em seguida, o prefeito destacou que assumiu a Prefeitura da cidade “no momento mais difícil”, durante o pico da pandemia de covid-19. O programa também saudou a experiência de Nunes na Câmara Municipal de São Paulo, entre 2013 e 2020, com foco na participação do então vereador na elaboração do orçamento do município.

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) fez um ataque velado a Ricardo Nunes, criticando quem “promete o que já não cumpriu”. “O que tem de gente contando mentira por aí, batendo no peito e dizendo que vai fazer coisa que não tem coragem para fazer, não está no gibi. Prometem o que já não cumpriram. Mentir é muito mais fácil, não custa nada, falar a verdade custa caro”, disse o tucano no bloco.

Tabata Amaral

Ao contrário dos demais candidatos, Tabata Amaral (PSB) não participou diretamente do seu programa no rádio. O áudio veiculado fez menção a problemas na fila do ônibus e de exames médicos e se dirigiu ao ouvinte da periferia da cidade. “Está cansado de morar na periferia e nunca ser prioridade?”, disse o locutor do programa do PSB.

A estratégia de Tabata para o horário eleitoral foi adiantada pela Coluna do Estadão. Enquanto publica vídeos com ataques contundentes a Pablo Marçal em suas redes sociais, o tom beligerante não deve ser replicado pela candidata do PSB em suas faixas de exibição no rádio e na TV. Como apurou a Coluna, Tabata teme que um ataque ao ex-coach resulte na concessão de direito de resposta a Marçal, o que extinguiria o tempo da candidata no horário eleitoral.

Guilherme Boulos

No início de seu programa, Guilheme Boulos prometeu apresentar propostas para a capital paulista no horário eleitoral. Em seguida, contudo, ao invés de apresentar os projetos, o candidato do PSOL passou a discursar contra Ricardo Nunes e Pablo Marçal.

“Essa eleição vai ser fundamental para o futuro da nossa cidade, porque São Paulo já derrotou o bolsonarismo em 2022 e, agora, essa ameaça vem de novo. A ameaça da incompetência, da grosseria, da desumanidade”, disse Boulos.