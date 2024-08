O que indicam as últimas pesquisas eleitorais sobre a disputa em SP; veja os gráficos

Duas das três pesquisas eleitorais mais recentes apontam um cenário acirrado na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Levantamentos dos institutos Datafolha e Paraná Pesquisas divulgadas no dia 8 de agosto mostram o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) empatados tecnicamente na liderança nos cenários estimulados de intenção de voto no primeiro turno.

Já a AtlasIntel, divulgada no mesmo dia, coloca o deputado à frente do atual prefeito com oito pontos de vantagem. As pesquisas também divergem em quem sairia vitorioso de um possível segundo turno.

Enquanto o levantamento da Atlas mostra Boulos vencedor de três dos quatro eventuais cenários em que o nome dele foi testado, registrando empate apenas no confronto simulado com Nunes. Datafolha e Paraná Pesquisas apontam que o atual prefeito venceria o candidato do PSOL.

Datafolha: Nunes tem 23% e Boulos, 22%

No levantamento do Datafolha, Nunes e Boulos aparecem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro da pesquisa – de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, com 23% e 22%, respectivamente. Esta foi a primeira pesquisa do Datafolha após os nomes serem oficializados pelas convenções partidárias, ocorridas entre julho e agosto. O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) e o empresário Pablo Marçal (PRTB) também estão empatados, com 14% cada. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) figura com 7% e a economista Marina Helena (Novo) registrou 4%. Ainda segundo a pesquisa, João Pimenta (PCO), tem 2%, e Altino (PSTU), 1%. Os demais não pontuaram. Votos branco ou nulos foram 11%, e 3% dos entrevistados não responderam.

Se um eventual segundo turno ocorresse hoje, o atual prefeito ganharia do deputado federal com 13 pontos de vantagem, com 49% das intenções de voto, ante 36% de Boulos.

Paraná Pesquisas: Nunes tem 25,1% e Boulos, 23,2%

Segundo o Paraná Pesquisas, o emedebista aparece com 25,1% das intenções de voto, à frente de seu principal adversário, que acumula índice de 23,2%. Mesmo com a diferença numérica, os dois estão empatados, considerando a margem de erro do levantamento, de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos.

As posições seguintes são as mesmas apresentadas nos resultados do Datafolha, alterando somente o porcentual de intenções de voto em cada candidato: Datena com 15,9%, Marçal com 12,5%, Tabata com 5,5% e Marina Helena com 3,5% – as duas também em empate técnico. Os outros candidatos aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Entre os entrevistados, 4,3% não sabem ou não responderam, e 7,6% prefeririam votar nulo ou em branco.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois primeiros posicionados, Nunes venceria com 50,1% dos votos, contra 35,5% de Boulos. O porcentual de quem votaria em branco, nulo ou nenhum chega a 8,3%. Os que não souberam ou não responderam são 6,1% neste cenário.

Atlas: Boulos tem 33% e Nunes, 25%

Entre os três levantamentos divulgados na última semana, o da Atlas é o único que aponta um candidato à frente do outro com ampla vantagem: Boulos aparece na liderança, com 33% das intenções de voto, ante 25% do atual prefeito. Na terceira posição, estão Marçal, com 11,4%, Tabata com 11,2% e Datena com 9,4%, todos em empate técnico – a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Num eventual segundo turno, Boulos venceria em três dos quatro cenários em que o nome dele foi testado, empatando tecnicamente na pesquisa somente contra o atual prefeito, com a diferença de 0,4 pontos porcentuais – 42,4% para o deputado ante 42% de Nunes.