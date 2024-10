Pesquisa Atlas dá empate técnico em Fortaleza: Fernandes tem 50,5% e Leitão, 49,5% dos votos válidos

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 26, véspera do segundo turno, mostra o deputado federal André Fernandes (PL) numericamente à frente na disputa pela prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará. O parlamentar registra 50,5% dos votos válidos —excluindo brancos e nulos—, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), aparece com 49,5%. Considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados.

A pesquisa entrevistou 1.599 eleitores, a partir de 16 anos, entre os dias 20 e 25 de outubro. O levantamento conta com 95% de confiabilidade. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-08144/2024.

André Fernandes (esq.) e Evandro Leitão disputarão o segundo turno em Fortaleza Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Reprodução/ALECE

Outro nome de projeção nacional que tenta alavancar a candidatura de Fernandes é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Na última quinta-feira, o parlamentar participou de cenas que misturavam uma espécie de “culto” e micareta ao lado de Fernandes. Usando camisetas com a frase “Bloco do 22″, os dois foram filmados dançando ao som do jingle “tchau, tchau, PT”, em ritmo de axé, enquanto fogos de artifício explodiam na multidão. Em outro vídeo, Nikolas lidera a oração do “Pai Nosso”, com o coro de eleitores continuando a prece com as luzes dos celulares acesas.