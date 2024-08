Nunes tem desempenho melhor que Boulos entre beneficiários do Bolsa Família, mostra pesquisa Atlas

Entre os beneficiários do Bolsa Família, programa do governo federal para famílias de baixa renda, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) apresenta desempenho melhor que Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, nas intenções de voto para a Prefeitura da capital paulista.

Segundo pesquisa Atlas divulgada na manhã desta quarta, 21, Nunes registra 35,4% de intenção de voto entre os beneficiários do programa, liderando o segmento, enquanto Boulos figura com 19,3%. No cenário geral, o candidato do PSOL tem 28,5% e o emebedista, 21,8%.

Beneficiários sacando o Bolsa Família na agência da Caixa Econômica. Foto: Rafael Zart/ASCOM/MDSA Foto: Rafael Zart/ASCOM/MDSA

Entre beneficiários do Bolsa Família, Boulos também é superado numericamente pelo apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB). O tucano tem 21,4% de menções no segmento, configurando um empate técnico com o candidato do PSOL, dentro da margem de erro do levantamento.

Ricardo Nunes disparou entre beneficiários do Bolsa Família desde a última pesquisa Atlas, divulgada em 8 de agosto. Na ocasião, o prefeito detinha 13,8% de menções no grupo, sendo superado por Datena, com 20,9%, e por Boulos, então líder, com 26%. Em duas semanas, Nunes cresceu mais de 19 pontos porcentuais no segmento. O candidato do PSOL, por outro lado, recuou 6,7 pontos porcentuais.