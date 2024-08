Nunes critica Pablo Marçal e minimiza comentários de Bolsonaro em caminhada de campanha

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, aproveitou evento de campanha na manhã deste sábado, 17, para criticar o empresário Pablo Marçal, candidato à Prefeitura do PRTB, e minimizar o comentário do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia Nunes mas disse que o emedebista não era seu “candidato dos sonhos”.

"Isso está superado, a gente vai continuar trabalhando junto", disse Nunes sobre a manifestação do ex-presidente, enfatizando uma publicação do governador Tarcísio de Freitas com críticas a Marçal. O influenciador tem se posicionado como um candidato à direita de Nunes e disputado os eleitores do bolsonarismo em São Paulo, apesar do apoio do ex-presidente ao atual prefeito. Durante a caminhada de campanha no bairro do Parque Santo Antônio, em Capão Redondo, zona sul da capital paulista, Nunes ainda lamentou a morte de Silvio Santos.

Prefeito Ricardo Nunes em caminhada de campanha no bairro do Parque Santo Antônio, em São Paulo Foto: Juliano Galisi/Estadão

A concentração para a passeata teve início na Praça Manoel Maiotti e seguiu pela rua Deocleciano de Oliveira, sentido centro. A zona sul de São Paulo é uma das principais bases eleitorais do prefeito paulistano. Seu jingle de campanha, inclusive, reverencia o local da passeata desta manhã. A canção diz que “Ricardo é ‘cria’ da periferia” e “criado no Parque Santo Antônio”.

“Chega a ser emocionante para mim passar aqui. Passa muita coisa na cabeça”, disse o prefeito. “Como eu morei aqui, esse filme na cabeça fica ainda mais forte”.

Sobre a morte de Silvio Santos, Nunes disse “receber a notícia com uma tristeza enorme” e que decretará um luto oficial de sete dias no município, além de “colocar toda a estrutura da Prefeitura” à disposição da família do apresentador.

Embate com Pablo Marçal; ‘vai a debate para fazer cortes’

Nunes voltou a criticar Marçal, referindo-se ao ex-coach como um “candidato que usa debate para fazer cortes”. “Não vai ao debate para debater, vai parar fazer corte. Aí não é algo razoável com os demais candidatos e com a população”, afirmou Nunes.

“Estamos bastante preocupados. Sempre tem alguma situação nas campanhas de fake news mas, nessa, está muito fora do razoável. Está extrapolando demais”, disse o emebedista. Segundo Nunes, os coordenadores das principais campanhas à Prefeitura da capital devem atuar em conjunto, para garantir uma “eleição limpa”.

“Vamos criar um movimento contando, inclusive, com a imprensa, para a gente reestabelecer um mínimo de respeito, um mínimo de condições para o eleitor tomar a sua decisão. É muita divulgação de mentiras e muitos ataques. O nível baixou muito”, disse Nunes, cobrando mais empenho da Justiça Eleitoral no combate à desinformação: “É muita conversa e pouca ação pelo Tribunal Regional Eleitoral”.

Este é o segundo dia de campanha eleitoral na capital paulista. Nesta sexta, na largada dos compromissos de campanha, a agenda de Nunes contou com uma presença na missa na Catedral da Santo Amaro, também na zona sul, seguida por uma caminhada com o candidato a vice, Ricardo Mello (PL), no Pátio do Colégio, na Sé, centro da cidade, e com a gravação de uma sabatina à RedeTV.

A candidatura do prefeito é apoiada por Avante, PP, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, PRD, Mobiliza e União Brasil.