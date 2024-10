Quem é o prefeito eleito na cidade onde Lula nasceu? Veja

Em Caetés, Tirri, do Republicanos, foi reeleito com 9.777 votos válidos, 68,1% do total. O segundo colocado foi Guilherme Fernando, do PDT, com 4.579 votos, 31,9% do total. Os dois eram os únicos candidatos na cidade.

Já em Garanhuns, o eleito foi Sivaldo Albino, do PSB. Ele registrou 49.838 votos, 71,37% do total. Izaías Régis, do PSDB, obteve 15.944 votos, 22,83 do total, enquanto Gersinho Filho, do PL, obteve 4.046 votos, 5,79% do total.