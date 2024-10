Quem está na frente? Fuad ou Engler? Veja o que dizem pesquisas do segundo turno em Belo Horizonte

Fuad, por sua vez, aposta na vantagem de já exercer o cargo e na força do PSD mineiro, que tem nomes como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O PT apoia Fuad, mas a sigla guarda mágoa dos petistas, como mostrou a Coluna do Estadão. Para integrantes do PSD, Fuad poderia ter vencido no primeiro turno se o PT não tivesse indicado o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que acabou ficando na sexta posição.