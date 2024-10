Quem está na frente? Fernandes ou Leitão? Veja o que dizem pesquisas do segundo turno em Fortaleza

Na pesquisa espontânea, Fernandes também aparece numericamente à frente, mas com uma vantagem menor, com 36,5% das menções. Leitão foi citado por 35,8% dos entrevistados. Nesse cenário, brancos, nulos e aqueles que não vão votar somam 3,8%. Não sabem ou não responderam são 23,5%. Outros nomes foram citados por 0,5% dos eleitores.

O levantamento também questionou os eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. O petista aparece na frente com 48,5% de rejeição enquanto o candidato do PL é rejeitado por 44,4% dos entrevistados. Para 48,8% dos eleitores de Fortaleza, Fernandes deve vencer a disputa. Outros 39,9% acreditam que Leitão deve ganhar no segundo turno. Não sabem ou não responderam são 11,4%.

É a segunda pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas após o primeiro turno. Na primeira, divulgada em 11 de outubro, Fernandes tinha 48,1% das intenções de voto, e Leitão, 43% — outro empate técnico dentro da margem de erro de 3,5 pontos porcentuais.