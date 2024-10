Nunes alega agenda com governador Tarcísio e desmarca presença em debate em cima da hora

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, desmarcou na madrugada desta quarta-feira, 17, sua presença no debate eleitoral promovido pelo jornal Folha de S. Paulo em parceria com o portal UOL e a emissora RedeTV!.

Em nota, a campanha do emedebista afirmou que o prefeito terá que participar de uma reunião extraordinária convocada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com concessionárias de energia por conta do apagão da semana passada.

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no debate da Band Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE “Desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira”, diz a nota. “A campanha de Ricardo Nunes lamenta a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público.” Segundo os organizadores do debate, o programa será convertido em uma sabatina com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), concorrente de Nunes no segundo turno da eleição à Prefeitura paulistana.

“Os organizadores lamentam que, após mais de uma semana de negociação com as campanhas, Nunes não tenha encontrado na agenda do governador horário diferente para a reunião. Em respeito aos eleitores, ao regramento e ao acordo debatido exaustivamente com as campanhas, será feita a entrevista com Boulos”, afirmaram os promotores do evento em nota.

