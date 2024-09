Eleições 2024: Sabatina do ‘Estadão’ com Marina Helena é adiada

O ciclo de sabatinas ouvirá os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

As sabatinas serão mediadas pelo colunista Ricardo Corrêa, com participação do repórter especial Marcelo Godoy. As entrevistas terão 40 minutos de duração e serão realizadas durante o período da manhã, no estúdio da redação do Estadão, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. O conteúdo será gravado e disponibilizado no canal do jornal no YouTube.