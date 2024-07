Eleições em Santos: Rosana Valle tem 40,6%; Rogério Santos, 26,5%, diz Paraná Pesquisas

A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) lidera a corrida eleitoral pela prefeitura de Santos, com 40,6% das intenções de votos, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 22. Em seguida, aparecem o atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), com 26,5%, e a ex-prefeita Telma de Souza (PT), com 15,8%.

A vereadora Débora Camilo (PSOL) tem 3,5% e o influenciador digital Nando Pinheiro (Avante), 1%. No principal cenário estimulado do levantamento, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, 7,5% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 5,2% não souberam ou não responderam.

O prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB), e a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) Foto: @Rogeriosantos via Facebook e Câmara dos Deputados

A pesquisa foi realizada entre 18 e 20 de julho e ouviu 710 eleitores de Santos. A margem de erro é de 3,8 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00440/2024. O instituto também pesquisou um cenário para o caso de o atual prefeito desistir da reeleição. Nessa situação, com o seu antecessor, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), no páreo, o jogo muda. O tucano aparece com 36,9% das intenções de voto, enquanto Rosana tem 36,6%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro.

Nesse segundo cenário estimulado, Telma de Souza tem 11,4% das intenções de voto; Débora Camilo, 2,7%; e Nando Pinheiro, 1,3%. Outros 4,4% não souberam ou não responderam, e 6,8% declararam que vão votar em branco ou nulo ou não vão votar em nenhum candidato.

Barbosa e Santos não concorreriam entre si porque são aliados. O tucano foi prefeito da cidade mais populosa do litoral paulista por dois mandatos, entre 2013 e 2020, e emplacou Rogério Santos como seu sucessor.