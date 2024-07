Tucanos homologam candidatura de Datena, esvaziam convenção do partido e decisão vai à Justiça

A Federação PSDB e Cidadania se reuniu na manhã desta sexta-feira, 26, e homologou a candidatura a prefeito de São Paulo do apresentador de TV José Luiz Datena. A executiva nacional se antecipou à convenção partidária tucana, marcada para a manhã desta sábado, 27, para blindar Datena da ala da sigla favorável ao apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputará a reeleição.

“Todos os votos foram favoráveis. Nenhum voto contra”, disse o ex-senador José Aníbal, presidente do diretório do PSDB na cidade de São Paulo. Na reunião, além da candidatura do jornalista, foi aprovada a chapa de candidatos que concorrerão aos cargos de vereador pelas siglas da federação.

Datena é indicado pela Federação PSDB e Cidadania como candidato a prefeito de SP Foto: Werther Santana/Estadão

Após a deliberação, Fernando Alfredo, líder da ala que se opõe à candidatura de Datena, disse que já entrou com recurso na Justiça Eleitoral pedindo a suspensão da convenção de sábado e a nulidade de todo o processo que resultou na escolha de candidatura própria pelo partido.

“A Federação não tem a prerrogativa de homologar a candidatura quando há uma candidatura convocada. Eles não podem homologar uma candidatura sem ter prévias, debate com a militância, programa de governo sendo discutido. Não tem nada”, afirmou. Ainda segundo Alfredo, a reunião seria irregular porque nem todos os integrantes da federação foram convidados.

A homologação não significa que Datena já seja candidato a prefeito. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizarem suas convenções e homologarem seus candidatos a cargos eletivos. Após a homologação, ainda é necessário registro da candidatura na Justiça Eleitoral. O prazo para o registro dos candidatos se esgota em 15 de agosto, conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).