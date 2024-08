Tabata promete centro de segurança em Cidade Tiradentes, e Lúcia França critica Marçal

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), candidata a prefeita de São Paulo, participou no início da tarde deste sábado, 17, de agendas de campanha no distrito de Cidade Tiradentes. Ela esteve acompanhada de sua candidata a vice, a professora Lúcia França (PSB).

No ato, Tabata priorizou o tema da segurança pública, prometendo mais câmeras nas ruas da região e selando o “compromisso” de construir um centro de segurança no extremo leste da capital paulista. “É para acabar com essa palhaçada que a gente tem de não poder usar o celular na rua”, disse a pessebista, que citou mais investimentos em saúde básica e educação em tempo integral como outras prioridades para a região.

Tabata Amaral em Cidade Tiradentes Foto: Divulgação via campanha de Tabata Amaral (PSB)

Ao meio-dia, Tabata e Lúcia França almoçaram no bairro de Castro Alves e fizeram uma passeata pelo comércio local. Depois, a chapa do PSB seguiu para a feira da rua Coração de Maçã, seguindo a passeata no sentido bairro. De Cidade Tiradentes, a chapa do PSB foi a São Mateus, zona leste da cidade.

Que vençam as melhores propostas, não ‘o melhor palhaço’

Lúcia França reiterou o caráter propositivo da chapa e, sem citar nomes, criticou o empresário e influenciador Pablo Marçal, candidato à Prefeitura pelo PRTB. Nesta manhã, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), em agenda pública, citou um trabalho conjunto entre as principais campanhas à Prefeitura da capital paulista para "reestabelecer um mínimo de respeito" na corrida eleitoral. Questionada, a vice de Tabata afirmou que "é importantíssimo manter o nível das campanhas dentro das propostas". "Pesquisem as propostas. A gente não está numa corrida pra ver quem tem mais curtidas na internet. Isso não importa. O que importa é você pesquisar a vida da pessoa, o que a pessoa foi antes, porque ninguém muda depois que é eleito", disse Lúcia França, professora e esposa do ministro Márcio França (PSB). "Que vençam as melhores propostas, não o melhor ator, o melhor palhaço, quem tem mais curtidas".

Este é o segundo dia de campanha eleitoral na capital paulista. Nesta sexta, na largada dos compromissos de campanha, a agenda de Tabata contou com uma visita, pela manhã, à EMEF Senador Milton Campos, em Brasilândia, zona norte da capital. À noite, Tabata e Lúcia apresentaram o plano de governo em um espaço de eventos no Butantã. A candidatura do PSB é “puro sangue”, ou seja, não possui partidos coligados.