Eleições de outubro aumentaram incerteza sobre presidência do Senado em 2023

Enquanto a campanha presidencial continua marcada pelo suspense, já é possível, e até importante, pensar nas cenas dos próximos capítulos. De novembro em diante, assistiremos a disputas políticas de grande repercussão para os próximos quatro anos. Uma das principais, senão a maior, ocorrerá no Senado – seja quem for o eleito em 30 de outubro.

A eleição de parlamentares mais alinhados política e ideologicamente a Bolsonaro aumentou a incerteza sobre a disputa da Presidência do Senado no ano que vem. Até o mês passado, o atual presidente, Rodrigo Pacheco, parecia relativamente bem posicionado para a reeleição por mais dois anos, e seu partido, o PSD, estava no páreo para garantir a maior bancada da casa.

Isso já não é mais tão claro hoje, e terá implicações importantes para as leis a serem votadas nos próximos anos, para indicações a agências reguladoras, para o uso de instrumentos de investigação e prestação de contas do Poder Executivo e do Supremo Tribunal Federal, entre outros temas.

O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ter problema para continuar na presidência da Casa se Bolsonaro vencer a eleição Foto: Adriano Machado/Reuters

Se Lula for presidente, o que continua como cenário mais provável, pode passar pelo mesmo apuro que Bolsonaro passou em 2019, quando a oposição esteve perto de assumir a Presidência do Senado. Na época, o nome da oposição era Renan Calheiros, mas a intervenção do governo foi forte o bastante para virar o jogo a favor de Davi Alcolumbre.

No caso de Lula, o problema é que a potencial oposição bolsonarista terá uma das maiores bancadas da casa, e já discute opções para a disputa. Dois nomes já ventilados causam arrepios entre os petistas: Damares Alves e Hamilton Mourão, ambos do Republicanos. Lula precisará do apoio de partidos de centro, como o PSD de Pacheco, para anular esse risco.

Se Bolsonaro for reeleito, sua bancada estará ainda mais forte para derrotar Pacheco em fevereiro, com o apoio do Poder Executivo. Nesse caso, talvez o principal embate ocorra dentro da própria base governista, a respeito do nome do desafiante. Uma alternativa bastante competitiva seria o da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que teria maior capacidade do que Damares e Mourão de atrair votos de senadores independentes.

Nesse caso, em comparação com Damares e Mourão, haveria um distanciamento pessoal maior da Presidência do Senado em relação às pautas de costumes e uma postura mais pragmática em relação ao Supremo; mas a pauta ambiental estaria mais amarrada aos interesses da bancada agropecuária.