Eleições em MG: Zema tem 41% das intenções de voto, diz pesquisa Genial/Quaest

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) segue como favorito na disputa ao Palácio da Liberdade, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 13. Na pesquisa estimulada, ele tem 41% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 30%, e pelo senador Carlos Viana (PL), com 9%.

Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe uma lista de candidatos para escolher, Zema tem 10% das intenções de voto e Kalil, 5%. Neste cenário, porém, 82% dizem não ter decido ainda em quem votar, o que deixa o cenário eleitoral aberto no Estado.

Em março, o atual chefe do Executivo estadual aparecia com 34% das intenções de voto, contra 21% de Kalil.

Zema cresceu nas pesquisas e se mantém na liderança com 41% das intenções de voto; Kalil tem 30% Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG e Amira Hissa/PBH

Apoio

Uma das disputas em Minas é o possível apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Kalil, que pode mudar o cenário nas urnas. A pesquisa Genial/Quaest mostrou que 43% dos eleitores votariam no ex-prefeito se ele fizesse palanque com Lula, o que o colocaria em primeiro lugar na disputa. Zema, apoiado pelo presidenciável do Novo, Felipe D’Ávila, ficaria em segundo, com 22%.

O PT mineiro quer emplacar o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) como candidato ao Senado na chapa do ex-prefeito. O PSD, porém, quer lançar o senador Alexandre Silveira (MG) em uma chapa única. Na última visita de Lula ao Estado, o ex-presidente não se encontrou com Kalil.

Senado

A pesquisa também mostra as intenções de voto para senador e Cleitinho Azevedo aparece na liderança, com 17% no cenário estimulado. Na sequência vem o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) com 9%, e o senador Alexandre Silveira (PSD) com 8%.

O ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio (PL) tem 5% e o deputado federal Marcelo Aro (PP) aparece com 2%.

Na pesquisa espontânea, 96% disseram não ter escolhido candidato ao Senado.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.480 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 7 a 10 de maio. A coleta dos dados foi realizada de modo presencial e a margem de erro é de 2.5 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números BR-06132/2022 e MG-00132/2022.