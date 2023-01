'A PF acompanha o fenômeno da cartelização'

O delegado Leandro Daiello, número 1 da Polícia Federal, ressalta que a instituição "age de forma republicana e possui uma doutrina de atuação bem definida, pautada nos ditames da Constituição".O que explica R$ 15,6 bilhões em contratos sob suspeita?Essa cifra pode ser explicada pelo investimento da direção da Polícia Federal na estruturação de uma área especializada no combate a essa prática criminosa que drena vultosas quantias dos cofres públicos. Estabelecida essa prioridade, temos capacitado policiais para atuar em investigações que vão desde o combate aos crimes de corrupção realizados de forma isolada por um servidor, até aqueles praticados por servidores públicos que visam facilitar a ação de organizações criminosas especializadas em dilapidar o patrimônio público. Após cada investigação é possível ao gestor público diagnosticar eventuais fragilidades na sua respectiva área e tomar medidas para aperfeiçoar os instrumentos de controle.Por que o crime mira mais a verba da saúde e da educação?Apesar de desvios em diversas áreas da administração, é importante salientar que a maior fatia dos recursos orçamentários das áreas da saúde e educação são descentralizados para milhares de prefeituras. Temos trabalhado fortemente em parceria com o TCU, CGU, Receita e a Previdência.Como a PF enfrenta os cartéis?A Polícia Federal acompanha o fenômeno da cartelização de preços tanto no setor privado quanto no setor público, nos procedimentos licitatórios. Os cartéis agridem a livre concorrência, causando enorme prejuízo à população e ao erário. Em razão desse e de outros mecanismos de apropriação indevida de dinheiro público, foi implementada e continua em expansão estrutura específica de repressão a desvio de recursos públicos. Foram elaborados manuais de investigação e estão sendo ministrados treinamentos aos policiais. A nova lei que define organização criminosa prevê que também o delegado de polícia pode oferecer ao investigado os benefícios da delação premiada. O sr. acha que a delação tem eficácia ou é apenas uma forma de o suspeito se livrar da prisão?A colaboração premiada é uma das técnicas especiais de investigação prevista na convenção da ONU de combate a corrupção. Excelente ferramenta de investigação utilizada em vários países. Tal instituto já existia em várias leis brasileiras, todavia, o avanço contido na nova lei, permitindo ao delegado de polícia oferecer a colaboração premiada ao investigado no bojo do inquérito policial permitirá maior eficiência e eficácia à persecução penal.