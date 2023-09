Aécio cobra explicações de ministro da Justiça

O presidente nacional do PSDB, senador mineiro Aécio Neves, disse ontem que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, precisa esclarecer seu envolvimento no caso que apura o esquema de cartel de trens em São Paulo.

Provável candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio, disse que o partido defende que "qualquer denúncia seja apurada com rigor", independentemente da sigla do denunciado. Mas ressalvou que não pode haver "precipitações, prejulgamentos e, muito menos, a utilização da estrutura do Estado para um projeto político".

"Isso é extremamente grave, o que temos percebido no Brasil é a utilização das instituições de Estado para um projeto político. É extremamente grave, jamais aconteceu antes", disse o tucano, que participou ontem de convenção do PPS no Rio. "O ministro precisa esclarecer de forma clara qual foi sua participação neste processo já que ele é o comandante da própria PF".

Anteontem, Cardozo afirmou que foi ele o responsável por enviar à Polícia Federal um relatório sobre o cartel de trens que cita corrupção envolvendo políticos tucanos de São Paulo. No documento, de autoria do ex-diretor da Siemens Everton Rheinheimer, secretários do governador Geraldo Alckmin (PSDB) são acusados de ligação com Arthur Teixeira, apontado pelo Ministério Público e pela PF como lobista e pagador de propina a agentes públicos.

Na quinta-feira, o

Estado

revelou as acusações do ex-diretor da Siemens, nas quais afirmava ter "documentos que provam a existência de um forte esquema de corrupção no Estado de São Paulo durante os governos (Mário) Covas, (Geraldo) Alckmin e (José) Serra, e que tinha como objetivo principal o abastecimento do caixa 2 do PSDB e do DEM". Anteontem, em nota, Rheinheimer disse que os documentos com a denúncia "é anônimo". Apesar de tentar se esquivar da autoria do relatório anexado aos autos do inquérito da Polícia Federal que investiga o caso, o ex-diretor da Siemens fez uma delação premiada na PF e no Ministério Público. Na delação, mantida em sigilo pelas autoridades, Rheinheimer confirma o relatório publicado pelo

Estado

.

Cardozo informou ter recebido o relatório das mãos do deputado estadual licenciado Simão Pedro (PT), hoje secretário de Serviços da Prefeitura de São Paulo. O ministro afirma que repassou o documento à PF "no estrito cumprimento do dever legal, para as devidas investigações" (leia texto abaixo).

Audiência.

O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), disse ontem que vai requerer uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle para esclarecer a participação de Cardozo e do presidente do Cade, Vinícius Carvalho, no envio à Polícia Federal do documento com denúncias contra tucanos. Sampaio ainda classificou como "inaceitável" a participação do ministro no episódio.

"Ao admitir que encaminhou o documento à Polícia Federal, o ministro demonstra claramente que integrou essa trama vergonhosa e sórdida com o uso de órgãos do governo federal para perseguir e atacar adversários políticos", afirmou. "Há em curso uma ação ordenada que, para mim, tem dois objetivos claros: minimizar o impacto da prisão dos mensaleiros e jogar gasolina na fogueira contra o PSDB em São Paulo."

O secretário estadual de Energia, José Aníbal - um dos citados no relatório do ex-executivo da Siemens - disse ontem pelo Twitter que a denúncia contra ele e outros tucanos é um novo "dossiê aloprado", em referência a escândalo eleitoral que envolveu petistas em 2006.

Aníbal acusou o ministro da Justiça de ser "coautor da farsa" e pediu que a presidente Dilma Rousseff demita Cardozo e Carvalho. "A presidente Dilma, se não sabia da ação da quadrilha, agora sabe. Ou demite o ministro e o presidente do Cade ou é cúmplice desta podridão", escreveu o tucano.

Sampaio disse ainda que o ministro da Justiça foi o destinatário da denúncia "forjada" porque Everton Rheinheimer pediu um emprego na Vale. "Nem o Cade, a Polícia Federal ou Ministério Público teriam condições de fazer essa indicação (para o cargo). Isso leva a crer que o denunciante foi até ao ministro porque sabia que, para ser atendido, teria de procurar o partido ou alguém do governo."

Anteontem, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pediu à Polícia Federal acesso ao documento revelados pela reportagem do

Estado

dia anterior. O tucano afirmou ainda que não fazia sentido afastar os secretários que foram citados pelo ex-diretor da multinacional alemã nas suas acusações feitas à PF.

Além de Aníbal, foram citados no relatório de Everton Rheinheimer os nomes dos secretários Edson Aparecido (Casa Civil), Jurandir Fernandes (Transportes Metropolitanos) e Rodrigo Garcia (Desenvolvimento Econômico).

/ COLABOROU LETÍCIA SORG