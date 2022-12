Aliado do PP ganha nova vice-presidência da Caixa Econômica

Em período de reunir forças políticas para sua campanha à reeleição no ano que vem, a presidente Dilma Rousseff deu ao PP a mais nova vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi, que até então trabalhava como superintendente nacional do Nordeste, foi nomeado nessa quarta-feira, 25, como o 12º vice-presidente do banco estatal. Ele assume os relacionamentos com administrações públicas e os financiamentos ao setor de infraestrutura. O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira Lima Filho (PI), confirmou que a autoria da indicação foi do partido. "Confiamos plenamente nele", afirmou. A decisão de criar uma nova vice-presidência foi tomada pela direção da Caixa há alguns meses. No entanto, os dirigentes precisaram esperar a presidente referendar o escolhido. A mudança integra a reestruturação que o banco estatal fez, após contratar, no fim do ano passado, a consultoria McKinsey, que sugeriu a criação de uma nova vice-presidência para cuidar exclusivamente de habitação. Embalada pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, os financiamentos imobiliários cresceram mais de 2.000% entre 2003 e 2013. A previsão é que sejam contratos mais de R$ 130 bilhões neste ano. A Caixa, que sempre teve habitação como o carro-chefe de sua carteira, foi aconselhada a dar status de vice-presidência à área porque o Banco do Brasil começou a cobiçar o crédito imobiliário. A área também tem sido alvo dos bancos privados.