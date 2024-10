Vereador de Fortaleza grava vídeo maltratando porco para provocar Evandro Leitão

BRASÍLIA – O vereador de Fortaleza (CE) Inspetor Alberto (PL) gravou um vídeo maltratando um porco para provocar Evandro Leitão (PT), candidato à prefeitura da capital cearense. A gravação foi denunciada neste domingo, 27, em uma postagem, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que é uma liderança petista no Estado.

“Você vai para a panela, venha. Você vai, você vai para a panela. Vai, se aguenta aí. (Evandro) Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27. Me aguarde, você vai me ver aí. Vou comer você bem assadinho, seu bosta”, disse Alberto. Na imagem ele aparece puxando o animal pelas orelhas.

PUBLICIDADE “Mais um absurdo do vereador de Fortaleza, apoiador de André. Mais um ato criminoso. Violência não!”, afirmou o ministro da Educação em postagem feita na tarde deste domingo, 27. A postagem original, feita por Alberto, foi deletada das redes sociais do vereador. O Estadão procurou o parlamentar, mas não obteve retorno.

De acordo com o jornal Diário do Nordeste, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade policial vinculada à Polícia Civil do Ceará (PC-CE), instaurou um inquérito para apurar se Alberto cometeu maus tratos ao animal. O Estadão procurou a PC-CE, mas não obteve contato.

O vereador Inspetor Alberto (PL) gravou um vídeo maltratando um porco para atacar o candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) Foto: @inspetorvereador via Instagra

Esta não é o primeiro ataque de Alberto contra Leitão. Na quarta-feira, 23, o vereador publicou outro vídeo afirmando que o candidato do PT deveria “preparar o caixão”. O petista registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo apurado pelo 2º Distrito Policial (DP) da PC-CE como crime de ameaça.

“Leitão, f... Tu vai pra churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”, disse Alberto, enquanto era filmado. A gravação foi publicada nos stories (publicação que some em 24 horas) do perfil do vereador no Instagram e não está mais disponível. Ao Estadão, o parlamentar disse que se confundiu com as palavras e, em vez de “caixão”, deveria ter dito “carvão”.

Publicidade

Em 2021, Alberto foi condenado a pagar R$ 5 mil por atirar com uma pistola contra uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O episódio ocorreu em 2019, quando ele divulgou um vídeo nas redes sociais efetuando os disparos. “Para não tirar a vida de ninguém. Bota uma foto e descarrega. Babau. Sai toda a raiva”, disse ele na publicação.

Alberto foi eleito para o segundo mandato como vereador no último dia 6, após conquistar 7.913 votos (0,57% dos votos válidos). A página do político na Câmara de Vereadores de Fortaleza diz que ele tem imagem “atrelada” ao deputado federal André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno contra Leitão neste domingo, 27. O site também destaca que as bandeiras do mandato dele são direcionadas com os posicionamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Sua imagem está atrelada a do deputado André Fernandes e as bandeiras de seu mandato são direcionadas conforme ações do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O parlamentar é apoiador das ideologias de direita, com destaque para “Escola sem Partido e o fim da ideologia de gênero em colégios”, diz um trecho da biografia de Alberto na Câmara municipal.

De acordo com os principais institutos de pesquisa do País, a disputa em Fortaleza é uma das mais acirradas do País, com uma indefinição sobre quem será eleito neste domingo. Neste dia de segundo turno, não haverá levantamentos de boca de urna na capital do Ceará.