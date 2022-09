‘Eleitor vota apenas uma vez’, diz Moraes sobre teste da urna com uso biometria no dia da eleição

BRASÍLIA - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou nesta quinta-feira, 15, simulações do “projeto-piloto” do novo teste de segurança das urnas eletrônicas, que foi sugerido pelas Forças Armadas e aceito pela Corte. O teste será realizado nos dois turnos da eleição deste ano e, pela primeira vez, contará com o uso da biometria de eleitores para liberar a testagem. Diante da novidade, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, tentou minimizar a possibilidade de incompreensões e confusões com os eleitores convidados a participar do teste.

“O eleitor vota normalmente. Aquele que quiser participar, assina o termo ( de consentimento elaborado pela Justiça Eleitoral). O eleitor vota uma vez validamente na sua seção eleitoral, o restante é um teste”, explicou Moraes. “Não há nenhuma comparação entre a urna do teste e a urna verdadeira em que foi votado”, ressaltou.

Na última terça-feira, 13, os ministros do tribunal aprovaram a resolução que regulamenta a participação voluntária do eleitorado nessa nova versão do chamado “teste de integridade”, que consiste na última etapa de auditoria das urnas antes da votação.

WJURNAS BRASILIA DF 02.09.2022 ALEXANDRE DE MORAES/LACRAÇÃO URNAS POLITICA OE - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Alexandre de Moraes, durante a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, realizada na manhã desta seta-feira (02), na sede do tribunal em Brasília-DF. Na foto, o ministro Alexandre de Moraes, com o pen drive na mão, após realizar a lacração do sistema em uma urna posta no auditorio. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O teste de integridade é realizado regularmente desde 2002. Sua função é checar se os programas instalados nos dispositivos de votação refletem fielmente a vontade do eleitor. Para isso, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) selecionam urnas aleatórias para serem submetidas a uma testagem filmada e gravada que confronta os votos registrados por representantes de partidos em cédulas de papel com o resultado desses mesmos votos digitados nas urnas.

TSE realizou nesta quinta-feira, 15, simulação do teste piloto que será feito nas urnas no dia da votação Foto: Wilton Junior / Estadão

A versão tradicional do teste de integridade era feita com 100 urnas selecionadas aleatoriamente. Neste ano, o TSE elevou o número de dispositivo para 641, com o objetivo de aumentar a amostra e refutar ataques, sem provas, de manipulação. Além desse teste, a eleição de 2022 contará com o projeto-piloto, que foi instituído pela Corte Eleitoral após diversos embates com os militares. O Ministério da Defesa chegou a pedir que a nova testagem com uso da biometria fosse feita integralmente com eleitores reais, mas o TSE negou diante dos riscos de quebra do sigilo do voto e “confusão” nas seções eleitorais.

Como é feito o teste

No novo modelo aprovado pelo TSE, nas seções selecionadas para o teste piloto, alguns eleitores, após votar, serão convidados a uma sala próxima para acionarem o equipamento de biometria com sua digital liberando uma outra urna para o voto fictício. O eleitor será então dispensado e não precisará votar de novo. Um funcionário da justiça eleitoral, sob a observação dos fiscais dos partidos que estiverem no local, registrará o voto em algum dos candidatos. Ao final do teste, será gerado um boletim de urna e os fiscais poderão comparar o número de vezes que foi votado em determinado candidato e o número de votos que a urna registrou no boletim.

“Por que não é o eleitor que participa do teste e preenche a urna? Por óbvio, porque isso poderia acarretar quebra do sigilo do voto. O eleitor poderia eventualmente repetir no teste o voto que ele deu e isso está tudo filmado. Não podemos quebrar o sigilo do voto. O eleitor não vota de novo. O eleitor colabora liberando a urna com a biometria”, disse Moraes.

Na simulação realizada nesta quinta, o presidente do TSE ainda detalhou o número de dispositivos que serão utilizados no projeto-piloto e os Estados em que a testagem será realizada. Ao todo, 54 urnas serão submetidas à testagem em 19 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal. Esse número corresponde a 8, 74% das 641 urnas que serão utilizadas no teste de integridade regular. O teste utiliza os registros de candidatos reais nas eleições, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), líderes da corrida da corrida eleitoral.

Durante a votação da resolução sobre o projeto piloto, os ministros haviam definido a realização do teste em ao menos 32 urnas e no máximo 64, o que equivale entre 5% e 10% do total de dispositivos utilizados no teste de integridade regular. Ainda havia sido definida a realização da testagem em apenas cinco Estados e no Distrito Federal.

“O projeto piloto com biometria utilizará, como o próprio nome diz, a biometria do eleitor. É necessário isso? Isso vai melhorar o teste de integridade? É exatamente isso que nós vamos verificar para ver se vale a pena ampliar e instituir para todas as seções, ou se não há necessidade e então mantemo o teste como já existe”, disse Moraes. “Por que o teste de integridade precisa ser na própria seção? Exatamente para que o eleitor não precise se deslocar”, concluiu.