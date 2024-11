Na mesma semana, ou melhor, no mesmo dia, os dois assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes foram condenados por júri popular, no Rio, e o presidente Lula e representantes do Judiciário e do Legislativo se reuniram com governadores, em Brasília, para discutir um pacote antiviolência, tão fundamental para um País com legislação ultrapassada e mergulhado numa séria crise de segurança pública.

Apenas quatro dias depois das eleições municipais, porém, a polarização nacional voltou com tudo. Nada justifica que governadores de oposição a Lula tenham se negado a participar de um debate que não é partidário e ideológico, mas de interesse do Brasil, dos Estados e da população pela qual eles são responsáveis. O crime organizado é nacional, até transnacional.

Lula (à esq.) durante sua reunião sobre segurança pública com os governadores na última quinta, 31 Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, e Jorginho Melo (PL), de Santa Catarina, não deram as caras, nem sequer enviaram representantes. Romeu Zema (Novo), de Minas, e até Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, mandaram não os seus secretários de Segurança, mas os vice-secretários — “subs dos subs”. Também pré-candidato à Presidência em 2026, Ronaldo Caiado (União). de Goiás, foi, mas já chegou na base do “não li e não gostei”. Ele protagonizou os momentos de tensão, insistindo que, “no meu Estado, ninguém reclama de segurança pública, nunca teve sequestro, assalto a banco, Cantagalo”. Lula, que elogiou a pamonha e o empadão goiano, ironizou: “Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único Estado que não tem problema de segurança, Goiás”. Assim, quem agiu de acordo com o que se espera de um governador foi Tarcísio de Freitas. Participou, ouviu, concordou, discordou e se dispôs a apresentar sugestões. Descolou-se da acidez dos demais e vestiu o figurino moderado —sua estratégia, seja para 2026 ou 2030. À saída, me disse que “a PEC não resolve, acho que isso ficou claro para todo mundo, mas, por outro lado, abriu-se a discussão para que propostas sejam desenhadas”.

O pacote de Lewandowski é importante, necessário e surgiu a pedido dos próprios governadores. Segurança é atribuição dos Estados, mas é urgente criar instrumentos para participação e algum nível de coordenação federal, replicando no SUSP (Segurança Pública) o modelo do SUS (Saúde), ampliando a atuação de PF e PRF, criando um banco nacional de dados e padronizando documentos e procedimentos.

Jair Bolsonaro não para de gritar: “O candidato sou eu!”. Falta combinar com os (muitos!) russos, a começar da Justiça Eleitoral, que decretou sua inelegibilidade, e do Supremo, que vai julgá-lo por articulação de golpe, joias e atestados falsos de vacina, mas principalmente com Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho... o grito é de desespero.