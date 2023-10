EUA são fator decisivo na guerra de Israel, e Brasil precisa assumir sua real dimensão no conflito

O terror do Hamas em Israel foi o estopim da guerra em Israel. O êxodo imposto por Israel em Gaza pode ser o estopim para atrair os países árabes para o conflito. E a participação direta, in loco, dos Estados Unidos e da Europa, inclusive com porta-aviões e navios, pode ser o estopim para o acirramento da disputa entre potências, já muito sensível com a invasão da Rússia na Ucrânia.

Essa é avaliação, e o temor, de Planalto e Itamaraty diante da escalada da guerra, evidente na sexta-feira dos horrores: o ultimato de Israel para os palestinos em Gaza, a guerra de propaganda usando crianças, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciando pesados armamentos, de ar, terra e mar, para o já hiper armado Israel, o confronto na fronteira do Líbano com morte de jornalistas...

Ataque aéreo na Faixa de Gaza Foto: MOHAMMED ABED/AFP

A ressalva do governo brasileiro é que, ao mesmo tempo em que os EUA reforçam seu apoio incondicional a Israel, com fotos, declarações e armas, também agem diplomaticamente contra a matança de civis e crianças, mediando uma solução de emergência e buscando condições para evitar o “espraiamento” da guerra pelo Oriente Médio.

“Os EUA podem andar e mastigar chiclete ao mesmo tempo”, disse Austin, referindo-se ao apoio simultâneo à Ucrânia e a Israel. A frase vale também para a atuação política na guerra contra o Hamas. Enquanto Austin atiçava a guerra em Tel Aviv, o secretário de Estado, Antony Blinken, saía de Israel para Jordânia, Catar e Bahrein para evitar que o conflito se espalhe pela região.

Neste sábado, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, Blinken reiterou a condenação dos EUA aos “abomináveis ataques terroristas do Hamas” e só apresentou “condolências” às famílias dos civis palestinos mortos, mas reforçou os EUA no centro de uma solução. O Brasil, inclusive, vê o fator EUA no adiamento do ataque por terra a Gaza. O prazo para a evacuação era 18h de sexta-feira (horário de Brasília), mas nada ocorreu e não se sabe se e quando ocorrerá.

Em meio a um terrível suspense, os dois lados abusam grotescamente de imagens de crianças. Israel divulga fotos de bebês que teriam sido decapitados pelo Hamas, que espalha imagens que seriam de terroristas com bebês israelenses nas áreas ameaçadas, como escudos humanos.

Continua após a publicidade

Brasileiros resgatados no Oriente Médio na chegada ao Brasil no último dia 11 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Enquanto os EUA assumem a liderança na nova guerra, o Brasil faz uma operação impecável de resgate de brasileiros em Israel e um esforço concentrado para trazer os de Gaza, mas se envolve numa missão (quase) impossível: buscar algum consenso do Conselho de Segurança da ONU em torno da questão humanitária. Com EUA, França e Reino Unido de um lado e China e Rússia de outro? Parece muita areia para o caminhãozinho Brasil.