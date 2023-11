Haddad celebra ‘grande política’ e está otimista quanto a concluir espinha dorsal da reforma em 2023

Com mais um feriado bem no meio da semana, o tempo vai ficando curto para a aprovação da reforma tributária, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está otimista e até melhorou o humor, que andava mal depois de duas puxadas de tapete do chefe Lula por causa do déficit zero. Segundo Haddad, a “espinha dorsal” da reforma é consensual e tem tudo para ser promulgada ainda neste ano, mas “uma coisa ou outra” vai sobrar para o ano que vem.

Em conversa com a coluna, Haddad chamou a atenção para dois tipos de emendas na Câmara, as supressivas e as modificativas. Se os deputados suprimirem trechos incluídos pelo Senado, esses trechos deixam de existir e não interferem na promulgação. Se houver emendas modificativas, e certamente haverá, promulga-se o principal e empurra-se o resto para o Senado e para mais adiante.

Ministro Fernando Haddad melhorou até o humor após a aprovação da reforma tributária no Senado Foto: Wilton Junior/Estadão

Esse é o formato do tal “fatiamento” que vem sendo acordado entre Planalto, Fazenda, Câmara e Senado e que pode ser resumido de forma simples: o principal é concluído em 2023 e o que é polêmico, espinhoso e naturalmente demorado é empurrado para 2024. O setor econômico, o financeiro e o político concordam que, mesmo assim, já é uma baita vitória aprovar uma reforma tributária que foi postergada por décadas.

A “espinha dorsal”, não custa lembrar, visa menos burocracia, mais transparência e menos sonegação, com a transformação de cinco impostos em dois. PIS, Cofins e IPI vão se fundir num só, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), federal, a ser arrecadada pela União. ICMS, estadual, e ISS, municipal, serão fundidos no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), com gestão compartilhada por Estados e Municípios. E esse, aliás, é um dos problemas, forte candidato a emendas modificativas.

A ideia original do governo e, portanto, da Fazenda, era a criação de um Comitê Federativo. O nome acabou mudando para Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Regional, mas o problema continuou. Os Estados do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste não se entendem sobre os critérios de partilha. Afinal, todos querem mais para eles, menos para os outros. Como desatar esse nó?

Haddad é só elogios a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, após avanço da reforma tributária Foto: Wilton Junior/Estadão

Já os alvos de emendas simplesmente supressivas devem ser, de um lado, as benesses, ou seja, as subvenções e impostos mais camaradas – como as concedidas à indústria automobilística no Nordeste -- e, de outro, o aumento de impostos em setores que têm muito poder de lobby e não estão acostumados a ceder facilmente – como os responsáveis por produtos considerados nocivos à saúde e ao ambiente.

“O setor beneficiado fica feliz, o que não se sente beneficiado briga”, diz Haddad, resumindo num linguajar coloquial uma questão complexa, que exige muita negociação. De qualquer forma, ele não só está satisfeito e otimista, como faz questão de dividir os louros, ou “o troféu”, como diz, com a Câmara e o Senado. Além de elogiar os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ele também cita os relatores, Aguinaldo Ribeiro (PP-PI) na Câmara e Eduardo Braga (MDB-AM) no Senado.

“Não adianta tirar o mérito da grande política. Se eles (presidentes e relatores) não quisessem, nada andava. O Arthur, por exemplo, comprou a agenda econômica, a agenda do País”, diz o ministro, em fase de namoro com o Congresso – e com pressa.

Quanto à votação apertada no Senado, por 53 a 24 – apenas quatro a mais do que os 49 votos necessários para a aprovação --, ele prefere olhar sob outra ótica: “O Brasil está dividido ao meio, mas o bolsonarismo mostrou que não tem nem 1/3 do Senado, muito menos os 3/5 exigidos para aprovar emendas à Constituição”. Bem... pelo menos na reforma tributária, que não é questão de esquerda e direita, oposição e governo, mas sim uma necessidade antiga e uma exigência do País, até do bom senso. O atual arcabouço tributário brasileiro é absolutamente insuportável.