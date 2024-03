As prisões, neste domingo, 24, do deputado federal Chiquinho Brazão, do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil, apontados como mandantes do crime, são um alívio para a sociedade e foram comemoradas pelas famílias de Marielle e Anderson. A grande surpresa, porém, foi a inclusão de Rivaldo. Ele é o fio condutor da continuidade das investigações, que vão aprofundar também as motivações do assassinato. Ok, milícias e grilagem na zona oeste do Rio. Mas tem mais?

Uma das grandes dúvidas é exatamente por que Rivaldo foi nomeado para a Polícia Civil, na véspera do crime, mesmo já sendo alvo de investigações e de um parecer frontalmente contrário feito pela Subsecretaria de Segurança do Rio. Quem o nomeou foi o general Walter Braga Neto, então comandante da intervenção na segurança do Rio, depois ministro e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição, em 2022.