Eliziane Gama é evangélica? Veja resposta da senadora sobre dúvidas mais comuns dos internautas

BRASÍLIA — A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, costuma aproveitar os finais de semana fora do Senado para se dedicar à fé e ao cuidado da casa.

Evangélica da igreja Assembleia de Deus, ela dedica os domingos para atuar como professora de escola bíblica dominical. “Sou amante da leitura da Bíblia, vou todos os domingos à minha igreja”, disse. Aos sábados, conta ela, faz uma das coisas que mais gosta: arrumar a decoração da casa e deixar as coisas limpas.

Ela participou do Joga na Busca deste domingo, 19. O quadro traz as dúvidas mais comuns dos brasileiros sobre os principais políticos do Brasil feitas na internet. Neste sábado, a deputada federal Tabata Amaral participou do quadro.

Eliziane, jornalista de formação, tem a tarefa de elaborar o relatório de umas das comissões investigativas mais importantes no Congresso Nacional neste momento, a CPMI do 8 de janeiro, que apura os ataques vândalos aos Três Poderes.

Nela, tem o trabalho de conciliar os constantes conflitos entre governo e oposição durante cada sessão. É filiada ao PSD, partido aliado do governo, mas preferiu não se identificar nem de esquerda nem de direita. “Sou uma democrata, assim como é o meu partido”, afirmou. Em outra entrevista dada ao Estadão, a senadora já revelou que deverá indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja os melhores momentos da entrevista:

Eliziane Gama é de qual partido?

Eu sou do PSD, Partido Social Democrático, partido, aliás, que me filiei recentemente.

Eliziane Gama é de esquerda ou de direita?

Eu sou uma democrata. Eu defendo a democracia no Brasil, assim como é meu partido, eu me identifico.

Elizane Gama é formada em quê?

Eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal do Maranhão.

Eliziane Gama é evangélica?

Sou evangélica, sou serva de Deus, sou membro da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e eu congrego em São Luís, do Maranhão, com meu pastor Coutinho.

Eliziane Gama é pastora?

Eu não sou pastora. Sou uma serva, sou membro apenas da igreja, mas sou amante da Bíblia, de leitura da Bíblia, vou todos os domingos à minha igreja, sou professora de escola bíblica dominical, mas não sou pastora.

Uma curiosidade sobre a sra.?

Adoro ficar em casa e cuidar da minha casa. Gosto de arrumar o quarto das minhas filhas, amo decoração, arquitetura. Gosto de lavar as coisas da pia, aquele cheirinho de detergente, nossa, eu amo fazer isso. Então, ficar em casa final de semana, ir para a cozinha, cuidar da casa, é uma das coisas que mais amo na vida.