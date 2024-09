Elon Musk tenta inflamar bolsonaristas contra Moraes no 7 de Setembro

O bilionário dono da rede social X (Twitter), Elon Musk, voltou a usar seu perfil na plataforma suspensa no Brasil para fazer referência ao País. Musk compartilhou postagens que falam sobre o ato bolsonarista marcado para o próximo sábado, 7 de Setembro, Dia da Independência.

Em uma delas, o autor da publicação original escreve que as pessoas "marcharão por liberdade, em protesto a abusos do Judiciário, e defendendo o livre discurso". O bilionário repostou o texto, que acompanha uma imagem gerada por inteligência artificial, com emojis de bandeiras do Brasil na madrugada desta terça-feira, 3. O evento marcado para o próximo sábado na Avenida Paulista é organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e tem como uma das principais bandeiras a defesa do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Bilionário Elon Musk compartilha postagem sobre ato "pela liberdade" no 7 de Setembro. Foto: @elonmusk via X (antigo Twitter)

O ato foi convocado após publicação de mensagens de assessores do ministro que mostraram o uso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fora do rito tradicional de solicitação de serviços para embasar decisões contra aliados do ex-presidente, e ganhou tração com o embate entre a Justiça brasileira e o bilionário, envolvendo a suspensão do X.

A plataforma está suspensa desde sexta-feira, 30, com a determinação de Moraes, após o X fechar seu escritório no Brasil e desobedecer à determinação de que indicasse um representante legal para responder sobre as atividades da empresa em território nacional. A empresa descumpriu uma série de determinações do ministro para bloqueio de perfis e conteúdos com disseminação de discurso de ódio.

Nesta segunda, a Primeira Turma do STF confirmou, por unanimidade, a decisão de Moraes, que além de suspender a plataforma também fixou multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para burlar o bloqueio.

A outra publicação sobre o ato compartilhada por Musk afirma que a “marcha transcende um simples protesto”, e que representa “uma declaração contra a tirania”. A mensagem, assinada com “Viva a Democracia! Viva o Brasil Livre!” e ilustrada com uma foto em que aparecem mãos levantadas e bandeiras do Brasil, foi compartilhada pelo empresário na segunda-feira, 2, com emojis de “fogo”.

Em um comentário a outro post sobre a manifestação bolsonarista, Musk falou especificamente sobre Moraes, afirmando que o ministro “merece prisão por seus crimes”. “É só uma questão de tempo até que este criminoso esteja atrás das grades”, disse.

Evento bolsonarista está marcado para o próximo sábado, 7 de setembro, na Avenida Paulista. Foto: @elonmusk via X (antigo Twitter)

Segundo apurou o Estadão, os preparativos para a manifestação envolvem um boneco gigante de Moraes, representado com uma “cabeça de ovo” – pecha com que bolsonaristas se referem ao ministro – e textos como “Supremo Tirano Federal” e “Democracy or Moraes”, uma referência a Musk.

Aliados de Bolsonaro ouvidos pela reportagem dizem que a anistia aos bolsonaristas presos no 8 de Janeiro deve ser a reivindicação formal do protesto, mas que a ira contra Moraes é a pauta que aglutina os manifestantes que devem comparecer à Avenida Paulista.