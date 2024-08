Elon Musk reage a postagem de Glenn Greenwald sobre denúncias contra Moraes

Em um texto em inglês, o jornalista norte-americano radicado no Brasil escreveu no X (antigo Twitter): “O juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil que supervisiona seu regime de censura repressiva e outros atos autoritários é Alexandre de Moraes. Obtivemos 6 gigabytes de sua equipe entre seus principais assessores - áudios, mensagens, textos - e começamos a reportar hoje as revelações na Folha”.

Depois de 2 horas e 15 minutos, o Musk respondeu “Wow”, uma interjeição de surpresa. O conflito entre Moraes e Musk vem desde abril, quando o empresário acusou o ministro de censura e disse que não restringiria perfis do X, mesmo com decisões judiciais. Moraes o incluiu no inquérito das milícias digitais.