Ao vivo: Elvis Cezar abre as sabatinas do ‘Estadão’ em parceria com a FAAP; acompanhe

Começa nesta quarta-feira, 17, o ciclo de sabatinas promovidas pelo Estadão e pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) com candidatos ao governo de São Paulo. Conforme definido por sorteio, o primeiro entrevistado será o postulante do PDT, Elvis Cezar. A população sugeriu perguntas por meio das redes sociais ou e-mail e assinantes puderam se inscrever para acompanhar o evento presencialmente.

Fernando Haddad, do PT, participa da sabatina na próxima sexta, 19; o governador Rodrigo Garcia (PSDB) será entrevistado no dia 22, Vinicius Poit, do Novo, no dia 23, e Tarcísio de Freitas (PL), no dia 24.

As sabatinas serão transmitidas pelas plataformas digitais do Estadão, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado. A FAAP fará a transmissão dos eventos em seus canais digitais.

Elvis Cezar (PDT) na sede do 'Estadão', em São Paulo.

“As eleições deste ano terão singular importância na história do Brasil. No caso das disputas majoritárias, poderão iluminar uma rota que dará ao País a chance de se afastar das armadilhas da intolerância política, reforçando seus compromissos com valores democráticos e republicanos”, afirmou o diretor de Jornalismo do Grupo Estado, Eurípedes Alcântara. “Conhecer e explorar as propostas e visões dos candidatos é fator fundamental para o voto consciente. Contribuir para isso é o objetivo da parceria Estadão e Rádio Eldorado com a FAAP nas sabatinas com os candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo.”

Para a presidente do Conselho de Curadores da FAAP, Celita Procópio de Carvalho, a realização das sabatinas “assume especial importância, visto que os últimos anos têm sido marcados pela intensificação do fenômeno da desinformação”. “Para uma instituição de ensino, é oportunidade única de oferecer aos estudantes a experiência do debate sério e plural. Mas, sobretudo, é com o sentimento de cumprir um dever cívico que a FAAP, mais uma vez, se junta ao Estadão para propiciar à sociedade a oportunidade de obter, de cada candidato, as informações que precisa para decidir seu voto e exercer sua cidadania plena”, disse Celita. “O formato das sabatinas, plural e apartidário, permite a cada candidato expor com clareza propostas e responder a questionamentos dos jornalistas e da sociedade sobre seus atos e a viabilidade do seu programa de governo.”

A sabatina terá duração de 120 minutos, com início às 10h. Os eventos serão realizados em formato presencial, com plateia, respeitando os protocolos de segurança sanitária. No auditório estarão presentes convidados do candidato, da FAAP e do Estadão previamente credenciados.

Jornalistas do Estadão e da Rádio Eldorado e um professor da FAAP farão perguntas.

Sabatinas Estadão/FAAP - Presidência

O Estadão e a FAAP irão promover também sabatinas com os principais candidatos à presidência da República, entre os dias 16 e 21 de setembro. Confira as datas:

Jair Bolsonaro (PL) – 16 de setembro

Simone Tebet (MDB) – 19 de setembro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 20 de setembro

Ciro Gomes (PDT) – 21 de setembro