Conheça as propostas de Elvis Cezar, candidato do PDT ao governo de SP

Prefeito de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, por dois mandatos, o candidato do PDT ao governo, Elvis Cezar, promete realizar uma “gestão inovativa - 360º” se eleito. No plano apresentado à Justiça Eleitoral, ele elenca 12 pilares para recuperar o crescimento, investir em saúde, educação, economia e segurança.

O candidato a governador pelo PDT, Elvis Cesar, no auditório da FAAP durante sabatina do Estadão/FAAP Foto: Felipe Rau/Estadão

Propostas de Elvis Cezar para Emprego e Renda

- Investir pesado na entrada definitiva do Estado de São Paulo na Revolução Industrial 4.0

- Desenvolver e implementar no Estado e seus municípios o “Programa de Tecnologia da Informação”, que simplifique e automatize os processos

- Revisar todos os incentivos fiscais versus o nível de competitividade de cada setor, objetivando avaliar a sua efetividade

Continua após a publicidade

- Incentivar o desenvolvimento no Estado da indústria da economia circular, reciclagem, limpa, renovável e criativa

- Traçar perfil e adotar medidas e ações para o desenvolvimento das 16 regiões administrativas do Estado, com programa de desenvolvimento regional

- Criar política de crédito que atenda a micro, pequena e média empresa, reduzindo a burocracia e utilizando as instituições existentes, como Desenvolve SP e Banco do Povo

Propostas de Elvis Cezar para Educação

- Criar o maior programa de estruturação das escolas de tempo integral, revitalizando o projeto de Darcy Ribeiro

- Garantir a universalização da alfabetização a todas as crianças até 7 anos

- Aumentar as vagas no Ensino Médio, ampliando a escola de tempo integral e estimulando a formação técnico-profissional

Continua após a publicidade

- Ampliar o ensino profissionalizante de jovens e adultos fazendo uso de plataformas e recursos digitais com adequação de currículos e horários

- Garantir acessibilidade a todos os equipamentos educacionais às pessoas com deficiência

- No ensino superior, ampliar o acesso às universidades paulistas com o aumento do número de vagas com o fortalecimento das políticas de inclusão com cotas e financiamento

- Ampliar o acesso ao ensino superior à distância e semipresencial, por meio da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo)

Propostas de Elvis Cezar para Segurança Pública

- Investir no serviço de inteligência policial, coordenando as ações entre os entes da federação

- Investir em tecnologia no auxílio ao trabalho de policiamento e investigação

Continua após a publicidade

- Avançar na implantação de novas bases comunitárias de segurança

- Reestruturar as delegacias de polícia, dando melhores condições para a Policial Civil

- Criar um cinturão de segurança nas divisas de Estado (Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro)

- Modernizar os presídios embarcando tecnologia para bloquear celulares e vistoria eletrônica de visitantes

- Articular com os municípios um amplo programa de ordem pública no espaço urbano

- Criar um sistema de acompanhamento do jovem egresso do sistema penitenciário

Propostas de Elvis Cezar para Saúde

Continua após a publicidade

- Aperfeiçoar o Conectsus para que o Estado possa ter um prontuário eletrônico unificado, facilitando assim o acesso às informações do paciente

- Reformular o sistema CROSS para a regulação dos serviços de saúde do Estado, criando a Central de Oferta de Saúde

- Atuar para ampliar o número de médicos e profissionais de saúde, com pisos salariais atraentes para fixação nos pequenos municípios

- Ampliar o acesso aos serviços especiais de saúde como a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, e outros programas correlatos

- Regionalizar e ampliar os serviços de atendimento à saúde da mulher, firmando parceria com os municípios

- Desenvolver programas de saúde aos idosos para o tratamento de doenças crônicas comuns entre os idosos com política de prevenção às doenças ligadas ao envelhecimento

- Promoção permanente de mutirões de cirurgias eletivas com a política de fila zero

Continua após a publicidade

- Ampliar a distribuição de medicamentos gratuitos e facilitar o acesso aos medicamentos de alto custo

- Investir fortemente na telemedicina

Propostas de Elvis Cezar para a área Social

- Aumentar em 20% o salário mínimo do Estado já em 1º de janeiro de 2023 para recompor o poder de compra dos paulistas

- Criar programa que garanta cesta básica a todos os paulistas em situação de vulnerabilidade social

- Criar um grande movimento social envolvendo empresas e o terceiro setor para combater a extrema pobreza

- Ampliar as ações na defesa dos direitos das mulheres, dos deficientes, da população negra, do povo indígena e da população LGTB+

Continua após a publicidade

- Criar política pública que gere oportunidades de trabalho para a população denominada 50+

- Implantar programa de proteção para a mulher em 3 eixos: combate à violência, saúde e higiene; combate ao tráfico e prostituição

- Ampliar as delegacias da mulher, com atendimento humanizado, especializado e com acolhimento

- Criar e implementar ferramenta e/ou aplicativo chamado “botão de pânico” para ser acionado pela mulher em caso de violência

Agregador de pesquisas Ferramenta calcula cenário mais provável da corrida eleitoral

Propostas de Elvis Cezar para Habitação

- Desenvolver programa de urbanização das favelas com a eliminação de áreas de risco

Continua após a publicidade

- Organizar uma força-tarefa para criar o maior programa de regularização fundiária

- Retomar o papel estratégico da CDHU na construção de conjuntos habitacionais

- Viabilizar o acesso ao crédito para habitação, priorizando a população mais carente

Propostas de Elvis Cezar para Transportes e Mobilidade

- Ampliar a eficiência e a sustentabilidade dos modais de transporte através de Parcerias Público-Privadas (PPPs)

- Promover a implantação de redes integradas e/ou consórcios de mobilidade, articulando sistemas de ônibus, corredores e infraestruturas cicloviárias e para pedestres

- Instalar um Conselho Estadual de Mobilidade Urbana para organizar a participação social da elaboração e implantação das redes e infraestruturas de mobilidade

Continua após a publicidade

- Reforçar o papel da Agência Reguladora de Transportes – ARTESP –, para qualificar e fiscalizar os serviços de transporte rodoviário

- Retomar estudos para a implantação de uma rede de trens intercidades interligando, por trilhos dedicados, a capital às Regiões Metropolitanas de Campinas, Sorocaba, Santos e Vale do Paraíba

- Fortalecer a EMTU como fomentador de redes metropolitanas regionais de ônibus pelo Estado, adotando instrumentos de gestão para integrá-las

- Planejar e implantar rede cicloviária estadual, para atender os deslocamentos intermunicipais dos ciclistas e fomentar o ciclo turismo

- Buscar instrumentos jurídicos para revisar os contratos de concessões rodoviários, adotando licitações baseadas em menor valor de tarifa (e não em outorga)

Assista a sabatina Estadão-FAAP com Elvis Cezar

Continua após a publicidade

Propostas de Elvis Cezar para Cultura e Esportes

- Incentivar a política cultural em consonância com a política educacional e de esportes gerando sinergia nas atividades desenvolvidas

- Estimular a geração de renda por meio da economia criativa

- Descentralizar as ações culturais levando os equipamentos hoje disponíveis na capital para o interior do Estado

- Implantar, em parceria com as prefeituras, projetos de esporte, cultura e lazer nos parques públicos

- Ampliar o programa de academias ao ar livre em parceria com as prefeituras

- Fortalecer os Jogos Regionais e os Jogos Abertos do Interior

- Ampliação dos editais de fomento a cultura, com ênfase na periferia

- Implantar cursos de capacitação para que os artistas possam montar, apresentar e gerir seus projetos, conforme a exigência e o padrão do mercado patrocinador

- Apoiar o “Vale Cultura” para a população de baixa renda

- Criar polo de entretenimento na capital, a Broadway Paulistana, por meio de um circuito que reúna museus, teatros, casas de shows, galerias, restaurantes e demais espaços culturais

Propostas de Elvis Cezar para Sustentabilidade

- Implantar o código estadual de meio ambiente

- Estimular a adoção, por meio de políticas públicas, de energias renováveis como os biocombustíveis, biomassa, hidráulica, solar e a eólica

- Agilizar a via rápida ambiental, para acelerar os procedimentos de licenciamento ambiental

- Recompor a perda de cobertura florestal, estimular reflorestamento e as florestas plantadas

- Avançar prioritariamente com os programas de despoluição do Rio Tietê e das diversas bacias hidrográficas do Estado de São Paulo

- Investir na automatização do mapeamento de áreas de risco com proteção socioambiental das famílias em áreas vulneráveis

- Ampliar o papel do gás natural na matriz energética do Estado como combustível de transição para uma matriz energética de baixo carbono

- Concluir a licitação de termoelétricas a gás natural próximas da capital, a fim de garantir a segurança energética no maior centro consumidor de energia do País

- Estimular o setor da construção civil a produzir empreendimentos verdes e autossustentáveis

- Reduzir as perdas e o desperdício nas redes de distribuição de água, com um plano de investimento consistente, gestão eficiente, uso de novas tecnologias e combate às fraudes

- Ampliar a coleta e o tratamento de esgoto e resíduos, em especial nas regiões metropolitanas, para atingir sua universalização

- Apoiar micro e pequenas empresas inovadoras e startups que desenvolvam e incorporem tecnologias e inovações na área de abastecimento e saneamento