Em 1º ou 2º turno, Lula é favorito; o que esperar com seu possível retorno

Nas últimas duas semanas, aumentaram as condições para uma vitória de Lula em primeiro turno. O presidente Bolsonaro parou de crescer nas pesquisas, e parte dos eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet começou a optar pelo voto útil. A vitória em primeiro turno ainda é improvável, dado que os eleitores que ainda insistem em Ciro e Simone tendem a ser justamente aqueles menos propensos ao voto estratégico, e que Bolsonaro ainda preserva uma base grande de apoio fiel. É sintomático que a maioria das pesquisas ainda coloque Lula com menos de 50% dos votos válidos. Mas as chances desse cenário, que era distante no início da campanha, de fato aumentaram, e ele parece estar ao alcance de Lula no próximo domingo.

Crítico histórico do Bolsa Família, Bolsonaro deixou a oposição de mãos atadas ao propor a elevação do piso do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600

Seja em primeiro ou em segundo turno, o que está claro é que Lula é favorito à vitória. Ainda não está garantida porque, se houver um segundo turno, Bolsonaro ainda terá um mês de campanha e uma segunda chance para tentar atrair eleitores indecisos com anúncios de impacto. Quanto mais a campanha de Bolsonaro focar em propostas econômicas para os próximos quatro anos, algo que ainda tem feito pouco, maior será o efeito. Nesse meio tempo, o time de Lula também pode cometer erros, e a disputa pode se estreitar.

Mas, hoje, é inegável que o cenário está ficando mais favorável ao ex-presidente. Cabe, portanto, uma breve reflexão sobre o que esperar de um possível terceiro mandato de Lula.

A primeira constatação é que Lula enfrentaria fortes turbulências – mais do que nos oito anos em que foi presidente. O cenário internacional, em vez de dar embalo ao Brasil, pode trazer bastante dor de cabeça ao governo, com as principais economias do mundo a caminho de uma recessão. Aqui dentro, a perspectiva de crescimento econômico para 2023 também é mais fraca, em parte por causa da inflação e dos juros altos. O Congresso é bem mais autônomo do que 20 anos atrás, e isso não mudará mesmo que o Supremo invista contra as emendas de relator. E, mais importante, a sociedade está mais dividida, com um eleitorado mais desconfiado e uma oposição mais mobilizada. A lua de mel do presidente eleito deve ser curta, e a popularidade de Lula poderia ser testada de uma maneira que nunca foi no período em que esteve no Planalto.

O segundo ponto, no entanto, é que Lula e o PT parecem compreender esse cenário mais hostil, e pisariam em ovos neste retorno ao poder. Não se devem esperar mudanças radicais, pois Lula indica que governaria com o apoio de figuras muito além da centro-esquerda. A julgar pela campanha, e pelos governos passados, medidas de combate à fome e à pobreza, e a agenda ambiental, seriam as marcas de um terceiro mandato de Lula. Tudo além disso, no entanto, precisaria passar por um cuidadoso cálculo político.

Lula tem prometido “previsibilidade”, e isso ele é capaz de entregar; mas, com tantos percalços, o que ninguém sabe é se o eleitor terá paciência.