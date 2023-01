Em carta, Rei Charles III parabeniza Lula e quer fortalecer parceria entre Brasil e Reino Unido

BRASÍLIA - O rei Charles III, do Reino Unido, enviou uma carta com “afetuosas felicitações” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomou posse neste domingo, 1º. A mensagem foi entregue pela embaixadora da nação no Brasil, Stephanie Al-Qaq.

Na carta, o monarca mencionou a “amizade calorosa” e a “forte parceria entre o Brasil e o Reino Unido”. Charles III disse que anseia aprofundar a relação durante o mandato de Lula.

“Há muito que nossos países podem realizar para apoiar os mais vulneráveis. Através da mobilização de investimentos, ciências e tecnologia, podemos colaborar para estimular o desenvolvimento sustentável e enfrentar os grandes desafios do nosso clima, da natureza e em relação à segurança alimentar”, escreveu.

Charles III citou a ida do presidente à COP-27, em novembro. Após o segundo turno das eleições, Lula discursou sobre mudanças climáticas na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU).

O rei disse ter se sentido “encorajado” ao ouvir Lula “enfatizar a necessidade urgente de abordar a crise climática durante vosso discurso de vitória e na COP-27″.

“Isso me trouxe memórias de minha visita à Amazônia, em 2009, onde testemunhei em primeira mão os efeitos terríveis do desmatamento e das mudanças climáticas na floresta tropical e para os povos indígenas e comunidades que lá vivem”, afirmou o monarca.

“Espero ver o Brasil e países ao redor do mundo continuarem a fortalecer a cooperação em questões que nos afetam tão profundamente.”

Leia a íntegra da carta do rei Charles III:

“Sr. Presidente, gostaria de estender-lhe minhas afetuosas felicitações por novamente tornar-se Presidente da República Federativa do Brasil.

Historicamente tem existido uma amizade calorosa e uma forte parceria entre o Brasil e o Reino Unido, a qual anseio ver se aprofundar durante vossa Presidência.

Há muito que nossos países podem realizar para apoiar os mais vulneráveis. Através da mobilização de investimentos, ciências e tecnologia, podemos colaborar para estimular o desenvolvimento sustentável e enfrentar os grandes desafios do nosso clima, da natureza e em relação à segurança alimentar.

Senti-me encorajado ao ouvir-lhe enfatizar a necessidade urgente de abordar a crise climática durante vosso discurso de vitória e na COP27.

Isso me trouxe memórias de minha visita à Amazônia em 2009, onde testemunhei em primeira mão os efeitos terríveis do desmatamento e das mudanças climáticas na floresta tropical e para os povos indígenas e comunidades que lá vivem.

Espero ver o Brasil e países ao redor do mundo continuarem a fortalecer a cooperação em questões que nos afetam tão profundamente.

Envio-lhe, e ao povo do Brasil, meus melhores votos.

Charles R.”

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também se manifestou em apoio ao presidente. “Em nome do Reino Unido, gostaria de desejar a você todo o sucesso para liderar o Brasil e espero fortalecer nossos laços econômicos, culturais e ambientais”, escreveu ele no Twitter.

O presidente da França, Emmanuel Macron, postou uma foto com o petista na rede social. “Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema. Parabéns caro Presidente, caro amigo Lula, por sua posse. Estamos juntos!”, escreveu.

Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema. Parabéns caro Presidente, caro amigo @LulaOficial, por sua posse. Estamos juntos! pic.twitter.com/TdBnam6e6S — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2023

O presidente argentino, Alberto Fernández, que esteve na cerimônia e cumprimentou Lula pessoalmente, disse que “o sonho se tornou realidade”. “Te desejo o melhor para essa gestão, o futuro será de profunda irmandade. Com um olhar mais justo, livre e igualitário, alcançaremos o verdadeiro desenvolvimento de nossos povos.”

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também publicou uma mensagem sobre a posse de Lula. “Espero que essas mudanças políticas levem ao caminho irreversível da integração na América do Sul”, disse.