Em debate, Haddad e Tarcísio tentam minar subida de Rodrigo Garcia nas pesquisas

Em debate na TV na noite deste sábado, o petista Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas (Republicanos) elegeram como alvo preferencial o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB). As investidas dos apadrinhados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) se dão no momento em que o tucano cresce nas intenções de voto e chega ao segundo lugar em empate técnico com o ex-ministro da Infraestrutura. O encontro foi promovido pelo Estadão e pela Rádio Eldorado, em parceria com SBT, Terra, Veja e rádio NovaBrasil FM.

Na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na quinta, 15, Garcia aparece empatado na margem de erro com Tarcísio. O candidato do PSDB teve 19% das intenções de voto, contra 22% do ex-ministro de Bolsonaro. Segundo o agregador de pesquisas do Estadão, Haddad aparece com 36% das intenções de voto, seguido por Tarcísio com 23% e Garcia com 17%.

“Assessor do Pitta, Kassab e do Doria. O que esperar de uma pessoa assim?”, questionou Haddad durante um dos embates com o Garcia. O passado político do governador foi alvo de ataques durante diferentes momentos do embate, principalmente pelo petista.

“Os professores estão chateados, os policiais estão chateados, o IAMSPE não está atendendo todo mundo. Você gosta de servidor, governador?”, questionou Tarcísio em outra crítica ao candidato tucano. “As contas precisam fechar com as pessoas dentro”, afirmou Garcia, que prometeu levar mais benefícios para a categoria.

Em outra crítica de Haddad, desta vez sobre obras paradas no Estado, o chefe do Executivo estadual afirmou que o petista sabe a dificuldade em avançar nos projetos, já que está de “mãos dadas” com o ex-governador Alckmin em viagens por São Paulo. Recém desfiliado do PSDB, o ex-governador Geral Alckmin (PSB) é candidato a vice na chapa do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Respondendo à pergunta de Haddad sobre tributos, Garcia acusou o primeiro candidato nas pesquisas de aumentar impostos quando foi chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da capital paulista, na gestão de Marta Suplicy (PT), e durante seu mandato como prefeito. “Aumentou aumentou IPTU, aumentou taxa, só não conseguiu aumentar mais porque o STF te barrou”, criticou o tucano. Haddad rebateu, dizendo se orgulhar de ter participado da gestão de Marta, e ainda criticou o aumento de impostos no Estado durante a pandemia e acusou Garcia de “esconder as pessoas que te apoiaram”.

Já o candidato Elvis Cesar (PDT) acusou Tarcísio de deixar São Paulo como último na destinação de recursos, enquanto ministro de Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro. “E tem mais, anda com deputado que bate em mulher, anda com deputado que fala mal do Papa, anda com deputado corrupto, Eduardo Cunha, e elogia o Fernando Collor de Melo. Mais um Celso Pitta aqui a gente não aguenta”, acusou na sequência. Tarcísio destacou a pequena participação de São Paulo na malha ferroviária administrada pelo governo federal. “No nosso governo nós fizemos a renovação da malha paulista, R$ 6 bilhões de reias em investimento ferroviário”, afirmou, destacando outros investimentos do governo federal no Estado, como o leilão do aeroporto de Congonhas.

Tarcísio já havia minimizado sua relação com o ex-presidente da Câmara dos Deputados e candidato a deputado federal Eduardo Cunha, cujo partido compõe sua coligação, momentos antes do debate. “Sabe quantas vezes eu falei com Eduardo Cunha? Nenhuma, nem conheço”, disse ao Estadão/Broadcast.

Rodrigo Garcia (PSDB) foi alvo preferencial no debate deste sábado Foto: WERTHER SANTANA/ESTADAO

Segurança e habitação

O uso das câmaras de segurança nos uniformes dos policiais militares no Estado foi destacado duas vezes durante o segundo bloco do debate.”Pergunta se o cidadão está tranquilo com tanto roubo de celular, de imóvel, de carga. Temos de restaurar a sensação de segurança”, questionou Tarcísio, que defendeu reavaliar a medida caso eleito. Já Garcia defendeu a medida e prometeu ampliar seu uso.

Os investimentos no transporte público também foram mencionados. Garcia elencou investimentos que realizou durante sua gestão para aumentar as linhas de metrô na região metropolitana de São Paulo, para entregar 35 novos quilômetros nos próximos anos. “Tirei do papel um sonho antigo de levar o metrô até Taboão da Serra”, exemplificou. Haddad lembrou que durante sua gestão na prefeitura também foram realizados diversos projetos para trazer melhoria para os passageiros, como os passes livres para grupos especiais e o bilhete único.

Haddad e Tarcísio ainda prometeram ampliar programas de habitação para a população em situação de rua. O candidato petista defendeu recuperar o programa “Minha Casa, Minha Vida” e acusou as gestões tucanas de não priorizar a “base da pirâmide” e pensar “muito no andar de cima”. Enquanto isso, Tarcísio defendeu programas de habitação com “a construção direta de moradias, a recuperação do patrimônio daquelas pessoas que estão nas áreas de favelas”. /LAÍS ADRIANA, DAVI MEDEIROS, JOÃO SCHELLER, GUSTAVO QUEIROZ, LUIZ VASSALO, MATHEUS DE SOUZA E GIORDANNA NEVES

